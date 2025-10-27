Πάτρα-απίστευτο: Σωριάστηκε δέντρο παρασύροντας διερχόμενα οχήματα- Τραυματίας ένας δικυκλιστής- BINTEO

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» στην Πάτρα, όταν ένα μεγάλο δέντρο έπεσε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας δικυκλιστής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δέντρο κατέπεσε πάνω σε ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και σε ένα δίκυκλο, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί. Στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Άμεσα έσπευσαν και αστυνομικές δυνάμεις, που απέκλεισαν τον χώρο. Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πτώσεων δέντρων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορα σημεία της Πάτρας, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και οδηγούς.