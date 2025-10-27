Τα «παιδιά» του ’65: Οι συμμαθητές του 4ου Γυμνασίου Αρρένων Πάτρας ξαναβρέθηκαν 60 χρόνια μετά- ΦΩΤΟ

Από τους 50 μαθητές του 1965, μόλις 17 κατάφεραν να δώσουν το «παρών» και να θυμηθούν τα χρόνια της αθωότητας στα Ψηλαλώνια

Μια ομάδα συμμαθητών γιόρτασαν, τα 60 χρόνια από την αποφοίτησή τους, από τότε που ένα μεσημέρι του Ιουνίου του 1965 χτύπησε το κουδούνι για τελευταία φορά για την 8η τάξη του 4ου Γυμνάσιου Αρρένων της Πάτρας στα Ψηλαλώνια. Περίπου 50 παιδιά τότε ξανοίχτηκαν για τον δρόμο της ζωής.

Πέρασαν σχεδόν όλα σε Πανεπιστήμια της χώρας, στην Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Κάποια ταξίδεψαν στην Αμερική και στην Ευρώπη για να σπουδάσουν και να εργαστούν εκεί. Ο Χρήστος Γεωργάκης καθηγητής στο TUFTS UNIVERSITY στο MEDFORD της Πολιτείας της Μασαχουσέτης, ο Ηλίας Φωκάς σπούδασε μαθηματικός στην Νέα Υόρκη με πολλές διακρίσεις, ο Γιάννης Γιαννακούρας που διατηρεί δική του μεγάλη επιχείρηση στην Βοστώνη, ο Αντώνης Τζελέπης εξαιρετικός επιχειρηματίας στην Νέα Υόρκη , ο Γιώργος Αμπατζής- δικηγόρος- συγγραφέας και πρώην επίτιμος πρόξενος Γερμανίας με μεταπτυχιακές σπουδές στην Βόννη, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος- δημοσιογράφος- Λέκτορας στη Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Επίσης ο Γιώργος Παπαπαναγιώτου- οφθαλμίατρος, ο Παναγιώτης Χριστόπουλος- ψυχίατρος, Γιώργος Παναγιωτάκης- μαθηματικός, Βασίλης Παπαθανασόπουλος- κτηνίατρος, Σταύρος Πετράκος- μηχανολογος, Παν. Παπαγεωργόπουλος- καθηγητής, Χρ. Μπαϊρακτάρης- οικονομολόγος- ηθοποιός, Τάσος Κορφιάτης- πολ.μηχ/κός, Μιχ. Βερβιτας- καπετάνιος, Νικόλαος Καράμπελας- δικαστικός, Κων. Σταυρόπουλος- οικονομολόγος, Μιχ. Κυριαζής- δικηγόρος, Τάκης Παπασταυρίδης- πολ.μηχ/κός, Αντώνης Δημόπουλος- προγραμματιστής Η/Υ, Βασίλης Παπανικολάου- δικηγόρος, Δημ. Βελόπουλος-πολ.μηχ/κός, Δημ. Μπράτσος- πολιτ. επιστήμες- ιδιοκτήτης γνωστού εστιατορίου ΑΜΑ ΛΑΧΕΙ στα Εξάρχεια, Κυριάκος Παπαδόπουλος- θεολόγος καθηγητής, Αναστάσιος Κανελάκης- οδοντίατρος.