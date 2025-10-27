Σκανδάμης: Αποχαιρετισμός στον Δημήτρη Ανάγνου

Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, Δικηγόρος, Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αποχαιρετά τον Δημήτρη Ανάγνου, που έφυγε από τη ζωή.

Όλη η δήλωση:

“Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Ανάγνου, ένας αξιαγάπητος άνθρωπος που άφησε το αποτύπωμά του στην πατραϊκή κοινωνία. Συνέδεσε την ζωή του με την ομάδα του "Πάτραι" και τον αθλητισμό, προσφέροντας άοκνα και δυναμικά. Και ταυτόχρονα υπήρξε ένας αγωνιστής για την δημοκρατία, έχοντας συνδεθεί από μικρός με την Ένωση Κέντρου και μετέπειτα με το ΠΑΣΟΚ. Δεν ζήτησε ποτέ τίποτα σε εποχές που άλλοι έπαιρναν θέσεις και αξιώματα, παραμένοντας έως το τέλος ένας γνήσιος και ελεύθερος άνθρωπος. Ολόψυχα συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό σου ταξίδι Πρόεδρέ μας.”