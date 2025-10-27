Πήρε 2 χρόνια ωστόσο παραδόθηκε η έξοδος της περιμετρικής που είχε καταρρεύσει στα Μποζαΐτικα - ΦΩΤΟ

Μέσα στο Σαββατοκύριακο κάτι άλλαξε και τελικά δόθηκε κανονικά στην κυκλοφορία με φρέσκια άσφαλτο και διαγράμμιση και ενώ γίνονται ακόμη μικρές παρεμβάσεις στο σημείο.

Η καθυστέρηση στην αποκατάσταση της γέφυρας της περιμετρικής Πατρών στο ύψος των Μποζαϊτίκων ήταν ένας μόνιμος πονοκέφαλος για τους οδηγούς που εξυπηρετούσε η έξοδος στο σημείο, ωστόσο εξαιτίας της κατάρρευσής της το 2023 είχε καταργηθεί.

Η γέφυρα είχε καταρρεύσει τον Ιούλιο του 2023, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου, και από τότε το έργο αποκατάστασης παρουσίαζε διαρκείς αναβολές για διάφορους λόγους. Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις, η τέταρτη κατά σειρά ημερομηνία παράδοσης, στις 15 Οκτωβρίου, δεν τηρήθηκε.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών, οι εργασίες συνεχίζονταν, με την πλάκα του δεξιού κλάδου να έχει ολοκληρωθεί, ενώ απέμεναν μονώσεις, ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμίσεις στον αριστερό κλάδο προς Αθήνα. Μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου η κυκλοφορία διεξαγόταν αμφίδρομα στον δεξιό κλάδο, προκαλώντας καθυστερήσεις και συμφόρηση.

Το υπουργείο απέδιδε την καθυστέρηση στη δυσκολία του έργου και σε εξωτερικούς παράγοντες που προκάλεσαν ελλείψεις υλικών.

Σε πρόσφατη δήλωσή του, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος ανέφερε ότι οι εργασίες στον κλάδο προς Πύργο έχουν ολοκληρωθεί, ενώ οι παρεμβάσεις προς Αθήνα προβλέπεται να τελειώσουν έως το καλοκαίρι του 2026, παρατείνοντας την υπομονή των πολιτών.