Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Στα «κάγκελα» για το χώρο ταφής νεκρών ζώων από ευλογιά- Τι αναφέρουν στο thebest.gr οι Α. Φίλιας και Γ. Θανασούλιας

«Όχι» στην ταφή νεκρών ζώων από ευλογιά μέσα στα διοικητικά του όρια, λέει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, αντιδρώντας στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να καθορίσει τον χώρο χωρίς τη συναίνεσή του.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη δημοτική αρχή, η οποία κάνει λόγο για σοβαρούς κινδύνους στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Πρόκειται για την τοποθεσία «Κάτω Βάθρες ή Γκούντα» της ∆ημοτικής Ενότητας Ωλενίας, κοντά στον ΧΥΤΑ Φλόκα.

Με κατεπείγοντα χαρακτήρα, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα τη «Συζήτηση και λήψη απόφασης ενάντια στον ορισμό χώρου υγειονομικής ταφής νεκρών ζώων και ζωικών υποπροϊόντων στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας». Η απόφαση της Αποκεντρωμένης λήφθηκε παρά τις επανειλημμένες ενστάσεις του Δήμου, τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς, ενώ δεν έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την προστασία της υγείας των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος, τονίζει η δημοτική αρχή. Το παρών, στην συνεδρίαση θα δώσει και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας.

«Όταν είχε έρθει στην περιοχή, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, του είχαμε επισημάνει, ότι δεν υπάρχει χώρος υγειονομικής ταφής στον Δήμο μας, για να τους τον παρέχουμε. Τώρα, με απόφασή του ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όρισε το Φλόκα, που είναι μια καθαρή κτηνοτροφική περιοχή από την ευλογιά. Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής είναι πραγματικά στα «κάγκελα». Δεν θέλουμε η ευλογιά να φύγει προς τα ορεινά του Δήμου, γιατί, προς το παρόν, έχει περιοριστεί στα πεδινά χωριά. Δεν διασφαλίζονται πλήρως οι προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και ας λένε ό, τι θέλουν. Εμείς ως Δήμος, όπως και να ‘χει είμαστε αντίθετοι σε αυτό» τονίζει ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας Γιάννης Θανασούλιας, μιλώντας στο thebest.gr.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας, επισημαίνει στο thebest.gr, ότι: «Το θέμα της ευλογιάς συνεχίζεται. Υπάρχουν πολλά ζώα που καθημερινά πρέπει να ταφούν ή να καούν. Ο νόμος, λέει, ότι στα ζώα αυτά γίνεται υγειονομική ταφή μέσα στην εκτροφή, λόγω του υδροφόρου ορίζοντα αλλά αυτό στη Δυτική Αχαΐα δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει, οι Δήμοι να ορίσουν σημείο ταφής, πράγμα που δεν έχει γίνει, ενδεχωμένος για αντικειμενικούς λόγος. Σε αυτή την περίπτωση, έρχεται η Περιφέρεια να ζητήσει από την Αποκεντρωμένη, να ορίσει ένας τέτοιο χώρο, βάσει της νομοθεσίας, που λέει ότι ή πρέπει να είναι εντός του χώρου του ΦΟΣΔΑ ή πλησίον αυτού. Στη Δυτική Αχαΐα, μέχρις στιγμής έχουμε κάψει 12.000 ζώα γιατί δεν μπορούμε να τα θάψουμε λόγω του υδροφόρου ορίζοντα. Είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τον κανονισμό του Υπουργείου, που μας υποχρεώνει μέσα σε 72 ώρες να έχουμε προχωρήσει είτε σε ταφή, είτε σε καύση των ζώων. Εμείς, θα συνεχίσουμε να καίμε, παρά τη δυσκολία και το οικονομικό κόστος, για όλα αυτά όπως είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουμε χώρο υγειονομικής ταφής σε περιπτωση έκτακτης ανάγκής, ελπίζοντας ότι δεν θα προκύψει Έτσι, για να έχουμε και ένα τρίτο «όπλο» προχωράμε σε αυτή την κίνηση, για όταν δεν μπορούμε να τα θάψουμε στην εκτροφή ή να τα κάψουμε. Ο χώρος αυτός, σε καμία περίπτωση, δεν θα απειλεί την δημόσια υγεία. Η μεταφορά γίνεται με ειδικά φορτηγά και δεν υπάρχει κίνδυνος με μόλυνση, η νόσος δεν διασπείρεται».