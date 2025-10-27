Τουρκία: Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της

Αυτοκίνητο, σπίτι και χωράφι ήταν αυτά που πρόσφερε στο νεόνυμφο ζευγάρι
Μια μεγάλη έκπληξη έκανε η γιαγιά ενός γαμπρού από την Αλάνια της Τουρκίας που έδωσε στον εγγονό της και τη σύζυγό του τα εφόδια για να αρχίσουν για τα καλά τη ζωή τους.
Σπίτι με το κλειδί στο χέρι, αυτοκίνητο τελευταίο μοντέλο και με το κλειδί στο χέρι αλλά και ένα χωράφι ήταν τα δώρα της γιαγιάς στον Χουσεΐν Άρσλάν και την Σούντε.
Ο γαμπρός είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα του.
Από κοντά και οι άλλοι συγγενείς που στόλισαν κυριολεκτικά το ζευγάρι με χαρτονομίσματα.
Μέσα στα χειροκροτήματα των καλεσμένων, το ζευγάρι ευχαρίστησε τη γιαγιά Εμινέ, φιλώντας της το χέρι.
