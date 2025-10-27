Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τουρκία: Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα της γιαγιάς Εμινέ στον γάμο του εγγονού της

Τουρκία: Viral έγιναν τα απίστευτα δώρα ...

Αυτοκίνητο, σπίτι και χωράφι ήταν αυτά που πρόσφερε στο νεόνυμφο ζευγάρι

Μια μεγάλη έκπληξη έκανε η γιαγιά ενός γαμπρού από την Αλάνια της Τουρκίας που έδωσε στον εγγονό της και τη σύζυγό του τα εφόδια για να αρχίσουν για τα καλά τη ζωή τους.

Σπίτι με το κλειδί στο χέρι, αυτοκίνητο τελευταίο μοντέλο και με το κλειδί στο χέρι αλλά και ένα χωράφι ήταν τα δώρα της γιαγιάς στον Χουσεΐν Άρσλάν και την Σούντε.

Ο γαμπρός είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα του.

Από κοντά και οι άλλοι συγγενείς που στόλισαν κυριολεκτικά το ζευγάρι με χαρτονομίσματα.

Μέσα στα χειροκροτήματα των καλεσμένων, το ζευγάρι ευχαρίστησε τη γιαγιά Εμινέ, φιλώντας της το χέρι.

Ειδήσεις Τώρα

Σαντορίνη: 17χρονη λιποθύμησε μετά από κατανάλωση αλκοόλ- Αναζητείται ο υπεύθυνος του μπαρ

Αχαΐα: Ξεκινούν εργασίες βελτίωσης στο οδικό τμήμα Πλατανιώτισσα - Κερπινή - Διασταύρωση Πούντας - Καλαβρύτων

Καιρός: Κακοκαιρία λίγων ωρών με βροχές και καταιγίδες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τουρκία Γάμος Γιαγιά

Ειδήσεις