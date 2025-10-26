Πάτρα: Οι φοιτητές οργανώνονται απέναντι στη γενοκτονία στη Γάζα- Συγκροτήθηκε η τοπική συνέλευση του «Students for Gaza Greece»

Με μαζική συμμετοχή φοιτητριών και φοιτητών από διάφορες σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου η πρώτη τοπική συνέλευση του κινήματος «Students for Gaza», στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Πάτρων.

Η συνέλευση σηματοδότησε την έναρξη μιας συντονισμένης φοιτητικής πρωτοβουλίας αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό και καταδίκης των επιθέσεων του Ισραήλ, με αιτήματα τη διακοπή κάθε συνεργασίας των ελληνικών πανεπιστημίων με το ισραηλινό κράτος και την ενίσχυση του αντιπολεμικού διεθνιστικού κινήματος στα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Σε ανακοίνωσή τους, οι φοιτητές, αναφέρουν: "Με τη συμμετοχή δεκάδων φοιτητριών και φοιτητών από σχολές του Πανεπιστημίου Πάτρας πραγματοποιήθηκε η τοπική συνέλευση συγκρότησης του Students for Gaza στην Πανεπιστημιούπολη του Πα. Πα. τη Δευτέρα 20/10. Η συνέλευση αποτέλεσε τη δυναμική αρχή μιας συντονισμένης φοιτητικής πρωτοβουλίας αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό και καταδίκης της γενοκτονίας που διαπράττει το κράτος του Ισραήλ, με την ανοιχτή στήριξη των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και της Ε.Ε και την ουσιαστική συνενοχή του ελληνικού κράτους.

Μέσα από ζωντανή, δημιουργική συζήτηση και με μαχητικό πνεύμα, αναδείχθηκαν οι δολοφονικές ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης με την οικονομική-πολιτική στήριξη του Ισραήλ αλλά και των δημόσιων Πανεπιστημίων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Πα.Πα. όπου διεξάγονται 4 ερευνητικά προγράμματα για το κράτος-δολοφόνο. Τονίστηκε ότι η νεολαία δεν μπορεί να μένει σιωπηλή μπροστά στα εγκλήματα που συντελούνται, αλλά πρέπει να σταθεί στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού αποφασιστικά, μέχρι τέλους, φέρνοντας έτσι στα ελληνικά πανεπιστήμια το αντιπολεμικό-διεθνιστικό κίνημα που έχει ξεσπάσει με την Παγκόσμια Ιντιφάντα αλληλεγγύης στην παλαιστινιακή αντίσταση και καταδικάζοντας το Ισραήλ με πάγιο αίτημα τη διακοπή κάθε συνεργασίας και στήριξής του.

Προχωράμε σε μια σειρά από πολιτικές παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για τα ζητήματα αυτά το επόμενο διάστημα, δράσεις στην Πανεπιστημιούπολη και στο κέντρο της πόλης με δημιουργικό και διαδραστικό χαρακτήρα, που θα κάνουν τις σχολές και τους δρόμους “να μυρίσουν ελευθερία, να μυρίσουν Παλαιστίνη”, όπως αποτελεί και κεντρικό σύνθημα της πρωτοβουλίας.

Το Students for Gaza καλεί κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, μαθητή, μαθήτρια και μεταπτυχιακό να συμμετάσχει ενεργά στην πρωτοβουλία και τις επόμενες συνελεύσεις της, αλλά και στις συλλογικές διαδικασίες των Φοιτητικών Συλλόγων και των υπόλοιπων μαζικών διαδικασιών, να δυναμώσει τη φωνή αλληλεγγύης και του ανυποχώρητου αγώνα για: Τερματισμό της γενοκτονίας – Καμία συνεργασία του Πανεπιστημίου και της χώρας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ– Λευτεριά στην Παλαιστίνη".