Δήμαρχος Πατρέων: Ζητά κάρτα δωρεάν μετακίνησης φοιτητών- Επιστολή σε Δήμα και Ζαχαράκη

Κάρτα δωρεάν μετακίνησης για όλους τους φοιτητές, η οποία να εκδίδεται από τα αστικά ΚΤΕΛ της χώρας και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, ζητά ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Σε επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστο Δήμα και την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ο Δήμαρχος αναφέρει:

«Η ακρίβεια που τσακίζει το καθημαγμένο εισόδημα της λαϊκής οικογένειας προκαλεί σοβαρά εμπόδια στις σπουδές των φοιτητών μας.

Για τους φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, υπάρχει ανεπάρκεια φοιτητικών εστιών και τα ενοίκια των κατοικιών είναι πλέον πανάκριβα. Το πολύ μεγάλο κόστος για τη μετακίνηση, από και προς τις πανεπιστημιουπόλεις, και ειδικά στις πόλεις που η αστική συγκοινωνία είναι ιδιωτική – σε ολόκληρη δηλαδή την περιφέρεια, κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους.

Αναδεικνύεται η ανάγκη για δημόσια αστική συγκοινωνία σε όλες τις πόλεις με σύγχρονα λεωφορεία και μεγαλύτερη συχνότητα δρομολογίων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά των φοιτητών, των εργαζομένων από και προς την εργασία τους, και όλων των πολιτών.

Για το θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας δημόσιων μέσων μαζικής μετακίνησης, που θα λύσει ζητήματα κυκλοφορίας και φθηνή μετακίνηση για όλους επανερχόμαστε, διότι το αίτημα αυτό έχει ξαναϋποβληθεί στους προκατόχους σας, χωρίς να έχει γίνει κάποια ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Ζητάμε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και διαδικασίες με τα αστικά ΚΤΕΛ, ώστε να εκδίδεται κάρτα δωρεάν μετακίνησης για όλους τους φοιτητές/τριες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μετακινούνται με μηνιαία ή τριμηνιαία κάρτα, των οποίων το κόστος είναι δυσβάσταχτο για τον οικονομικό τους προϋπολογισμό».