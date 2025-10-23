Πάτρα: «Τα παιδιά τραγουδούν για έναν κόσμο ειρηνικό»- Συναυλία αγάπης και ελπίδας από το Ωδείο Μότσαρτ

Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά αφιερωμένη στην ειρήνη και τη συμφιλίωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στις 18:30, στο Café Μύλος.

Το Ωδείο Μότσαρτ και η Παιδική- Νεανική Χορωδία της Αμαλίας Αντωνοπούλου παρουσιάζουν τη συναυλία με τίτλο «Τα παιδιά τραγουδούν για έναν κόσμο ειρηνικό», μια εκδήλωση που στοχεύει να μεταφέρει μήνυμα αγάπης, ελπίδας και ενότητας μέσα από τη δύναμη της μουσικής.

Στη σκηνή θα βρεθούν η Παιδική- Νεανική Χορωδία υπό τη διεύθυνση της Αμαλίας Αντωνοπούλου, ο Ιωάννης Κράνης στο μπουζούκι και ο Τζοβάνι Μπάστας στο τραγούδι, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει συγκίνηση, καλλιτεχνική ευαισθησία και παιδικό ενθουσιασμό.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, «οι φωνές των παιδιών ενώνονται σ’ έναν ύμνο αγάπης, ελπίδας και συμφιλίωσης, στέλνοντας το μήνυμα ότι η μουσική ενώνει και φέρνει ειρήνη».

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνει η Έφη Αναλύτη, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια έχουν ο Βίκτωρ Νικολάου και η Αμαλία Αντωνοπούλου.

Η συναυλία αναμένεται να αποτελέσει μια ξεχωριστή στιγμή για το κοινό, υπενθυμίζοντας ότι μέσα από τη μουσική μπορούν να γεννηθούν συναισθήματα, ιδανικά και όνειρα για έναν καλύτερο κόσμο.