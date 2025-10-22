Καλάβρυτα - Κινητοποίηση για δημόσια υγεία και Οδοντωτό

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων καλεί τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και όλους τους φορείς της περιοχής να ενώσουν τη φωνή τους σε δύο κρίσιμες κινητοποιήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρρει: "Καλούμε όλους τους επαγγελματίες, κατοίκους και φορείς της περιοχής να στηρίξουν μαζικά την κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 | 12:30 μ.μ. | Νοσοκομείο Καλαβρύτων

Στηρίζουμε δυναμικά τη συγκέντρωση που διοργανώνεται στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, διεκδικώντας το αυτονόητο:

Δημόσια, ποιοτική και προσβάσιμη υγειονομική περίθαλψη για όλους.

Η λειτουργία του νοσοκομείου είναι ζήτημα ζωής για τους κατοίκους της περιοχής και βασικός πυλώνας κοινωνικής συνοχής. Κάθε υποβάθμιση συνιστά πλήγμα στην αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των πολιτών.

Αμέσως μετά | Ανοιχτή σύσκεψη στο Πολύκεντρο Καλαβρύτων

Θέμα: “Ο Οδοντωτός Καλαβρύτων – Ένα ιστορικό σύμβολο που αργοπεθαίνει”

Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς. Είναι ιστορία, ταυτότητα και κινητήριος δύναμη για την οικονομία και τον τουρισμό της περιοχής.

Η σταδιακή εγκατάλειψή του και η συρρίκνωση των δρομολογίων οδηγούν στην πλήρη απαξίωση ενός μοναδικού μνημείου με εμβληματική αξία.

Απαιτούμε:

Τη συνέχιση και ενίσχυση της λειτουργίας του Οδοντωτού.

Την άμεση συντήρηση και αξιοποίησή του από τους αρμόδιους φορείς.

Την προστασία της πολιτιστικής και τουριστικής κληρονομιάς των Καλαβρύτων.



Η υγεία και η ανάπτυξη του τόπου μας δεν είναι προς διαπραγμάτευση.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, δίπλα στους πολίτες, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των προοπτικών της περιοχής μας.

Όλοι Μαζί – Για τα Καλάβρυτα που Αγαπάμε και Αξίζουμε!".