Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Αδικαιολόγητα 2,5 εκατ. ευρώ στα οικονομικά του «Φραπέ»

Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πιάστηκε -σύμφωνα με πληροφορίες -ο ελεγχόμενος στο πλαίσιο των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Γ. Ξυλούρης.

Ειδικότερα, στο πόθεν έσχες του η ανεξάρτητη αρχή εντόπισε μόνο για την περίοδο 2021 - 2023 αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ. Επίσης από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο συγκεκριμένος παραγωγός από την Κρήτη έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ των οποίων και μια Jaguar.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Ξυλούρης αποκαλούμενος και ως «Φραπές» ελέγχεται και από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το όνομά του περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του Οργανισμού.

Ειδικότερα, αναφέρει το protothema η ανεξάρτητη αρχή υπό τον επικεφαλής της τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ερεύνησε την περιουσιακή κατάσταση του κ.Ξυλούρη καθώς φέρεται ότι αυτός δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες αν και ήταν υπόχρεος υποβολής. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ποσό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Ακόμη κατά την έρευνα προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες διέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Ποτέ όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε.

Στο στάδιο αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή διαβίβασε το φάκελο της υπόθεσης στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για να ελεγχθεί και ποινικά ο συγκεκριμένος παραγωγός για παράβαση του νόμου περί πουν έσχες. Επιπλέον, ο ίδιος φάκελος αναμένεται να διαβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

Ωστόσο, η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο τότε θα σχηματιστεί μια νέα δεύτερη δικογραφία.