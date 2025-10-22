Πάτρα: Ξεκινά η αποκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

«Στο ισόγειο του κτιρίου θα διαμορφωθεί μεγάλη νεανική βιβλιοθήκη, με στόχο να δημιουργηθεί ένα νέο νεολαιίστικο στέκι στην πόλη μας» επισημαίνει ο Δήμος Πατρέων.

Η αποκατάσταση του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ξεκινά, ώστε η λειτουργία της να ανταποκρίνεται στον σύγχρονο πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά για τα παιδιά και τη νεολαία.

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, θα αναβαθμίσουν και θα εκσυγχρονίσουν το κτίριο της Βιβλιοθήκης.

Στο ισόγειο του κτιρίου θα διαμορφωθεί μεγάλη νεανική βιβλιοθήκη, με στόχο να δημιουργηθεί ένα νέο νεολαιίστικο στέκι στην πόλη μας. Μαζί με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τους χώρους δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, η νέα γενιά θα έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με το βιβλίο και τη γνώση, με τη δύναμη που έχουν και τις δυνατότητες που τους δίνουν για να γνωρίσουν τον κόσμο και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

Η Δημοτική Πινακοθήκη, που λειτουργούσε στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης, θα μεταφερθεί στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου, όπου θα διαμορφωθούν χώροι μόνιμης και περιοδικής έκθεσης.

Παράλληλα με την Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Πινακοθήκη, προχωρά η αποκατάσταση του Θεάτρου «Απόλλων» και του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, δημιουργώντας στο κέντρο της πόλης χώρους πολιτισμού που θα μπορεί ο πατραϊκός λαός και τα παιδιά του να απολαμβάνουν.

Η διαδικασία της υποβολής προσφορών για το έργο «Αποκατάσταση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών» με πρώτο υποέργο την «συντήρηση- ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης», προϋπολογισμού 2.436.800 ευρώ, θα ολοκληρωθεί την 10 η Νοεμβρίου 2025,

Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες, με χρόνο εκκίνησης την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενώ η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).