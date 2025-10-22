Στη Σουηδία σήμερα ο Ζελένσκι - Υπογράφει συμφωνία για εξαγωγές όπλων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας και ο Σουηδός πρωθυπουργός θα συναντηθούν στην πόλη Λινσέπινγκ
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί σήμερα στη Σουηδία, όπου οι δύο χώρες θα ανακοινώσουν συμφωνία «εξαγωγής» όπλων, ανακοίνωσε σήμερα η σουηδική κυβέρνηση.
Ο Ζελένσκι και ο Σουηδός πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον θα συναντηθούν στην πόλη Λινσέπινγκ, έδρα του ομίλου Saab που κατασκευάζει το καταδιωκτικό αεροπλάνο Gripen.
«Μετά τη συνάντησή τους, οι κκ. Κρίστερσον και Ζελένσκι θα πραγματοποιήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου για να κάνουν μια ανακοίνωση στον τομέα των αμυντικών εξαγωγών», δήλωσε η κυβέρνηση.
