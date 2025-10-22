Μητσοτάκης: Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία

Συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μια ημέρα μετά τη σύγκρουση στη Βουλή για τον Άγνωστο Στρατιώτη και την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για το εθνικό μνημείο.

Μιλώντας αρχικά για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου είπε ότι η ημέρα ξημέρωσε συναισθηματικά συννεφιασμένη. Υπήρξε ο πιο σπουδαίος τραγουδοποιός της γενιάς του αλλά ταυτόχρονα και ένας ευαισθητοποιημένος πολίτης που δεν δίσταζε να τοποθετηθεί για τα κοινά ζητώντας μας να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Αισθάνομαι στεναχώρια και σε

ίσως κατάφερε να μας ενώσει στον θάνατό του και να σκεφτούμε ότι η πορεία του ταυτίστηκε με την πορεία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και ας πάρουμε αυτοπεποίθηση από τους στίχους του

Όσον αφορά την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και την απουσία από τη συζήτηση του Νίκου Δένδια είπε ότι είναι ανάγκη για την προστασία ενός μνημείου. Δεν νομίζω ότι η συζήτηση αυτή θα γινόταν σε άλλη χώρα. Τα σέβεται η κοινωνία χωρίς να χρειάζεται ρύθμιση. Στα πλαίσια της ελληνικής ιδιαιτερότητας δεν το πετύχαμε και φέραμε ρύθμιση που εμπεδώνει το προφανές ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε αλλού. Δεν μας αρέσει η εικόνα που βλέπαμε μέχρι σήμερα. Σε αυτό συμφωνεί η σιωπηρή πλειοψηφία. Ο υπουργός Άμυνας με τον οποίο επικοινώνησα πριν την τροπολογία, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία, τη συνυπέγραψε και η αρμοδιότητα περνάει στο ΥΠΕΘΑ.

Γιατί να μονοπωλεί το μνημείο αυτό τη διαμαρτυρία; Αυτή είναι μια προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού από κάποιους για να πετύχουν μια προσπάθεια αναταραχής. Το ζήτημα εγείρει και πολιτικά ζητήματα για το πώς χώροι όπως η Αριστερά οικειοποιούνται τον δημόσιο χώρο

Δεν στεκόμαστε απέναντι σε κανένα γονέα για τα Τέμπη, είπε ακόμα ο πρωθυπουργός. Η εργαλειοποίηση φαίνεται και στη συνωμοσία του ξυλολίου. Αναλαμβάνω την ευθύνη γιατί δεν απαντήσαμε επαρκώς.

Θύμισε, στο πλαίσιο αυτό, ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη. Χρειαστήκαμε 51 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση για το αυτονόητο έχοντας μαζί της τη σιωπηρή πλειοψηφία των καθηγητών και μαθητών που δεν θέλουν τα πανεπιστήμια να είναι χώρος καταλήψεων. Οι πρυτάνεις πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και όσοι δεν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν κυρώσεις. Η Ελλάδα ανακτά σταδιακά την επιστροφή στην κανονικότητα.

Ερωτηθείς για το αν θα εφαρμοστεί η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο κ. Μητσοτάκης αρχικά παρατήρησε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να μένει μακριά από την πολιτική συζήτηση και πρόσθεσε ότι εγώ αυτό που αναμένω είναι να έρθει πολύ σύντομα με πρόταση ανάδειξης του μνημείου. Είπαμε από την αρχή ότι σκοπός μας δεν είναι να προκαλέσουμε ή να σβήσουμε τα μνημεία. Τραβάμε μια γραμμή με το παρελθόν και αναμένω την πρόταση του ΥΠΕΘΑ που θα μπορούσε να είναι ευκαιρία ευρύτερης συνεννόησης

Όπως είπε, από την Αριστερά δεν περίμενα κάτι άλλο γιατί νομίζει ότι μπορεί να προσαρμόζει τους νόμους του κράτους στον δικό τους βολονταρισμό. Η δεξιά και η άκρα δεξιά που ήταν χθες; Ο κ. Βελόπουλος απουσίαζε χθες γιατί πώς θα μπορούσε να συνδυάσει την υπεράσπιση του μνημείου με τη θεωρία του ξυλολίου που πρώτος ανέπτυξε και στήριξε

Κακώς εμπλέκεται το ζήτημα αυτό σε κάποια ενδεχόμενη κυβερνητική διαφωνία, εγώ επικοινώνησα με τον υπ. Άμυνας, δεν εξέφρασε διαφωνία, το συζητήσαμε και για μένα το θέμα έχει λήξει.

Με το ΠΑΣΟΚ βρεθήκαμε στην πλατεία Συντάγματος για το μένουμε Ευρώπη, και τώρα με ακατανόητη ομιλία ο κ. Ανδρουλάκης καταλήγει να γίνεται ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ που ήταν μαζί μας για να μείνουμε στην Ευρώπη έχει γίνει παρακολούθημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και αυτό είναι θλιβερό

Ακούω την έκκληση να τρέξουμε πιο γρήγορα και να κάνουμε την Ελλάδα Ευρώπη παντού. Θα αξιοποιήσω πλήρως τους 18 μήνες μέχρι τις εκλογές του 2027 για να επιταχύνουμε το πρόγραμμά μας.



Με αφορμή τα εγκαίνια στο Ωνάσειο το μεσημέρι της Τρίτης, ο πρωθυπουργός είπε, επίσης, «θα θέλαμε να πάμε πιο γρήγορα, ναι; Έχουμε αντιστάσεις; Ναι. Δεν θα πάω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο αλλά θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας».

Στην πολιτική δεν μπορείς να είσαι αρεστός σε όλους. Η πολιτική περνάει μέσα από συγκρούσεις. Δεν είναι εύκολο να είμαι το αλεξικέραυνο όσων διαφωνούν με την κυβέρνηση αλλά αυτός είναι ο ρόλος μου και δεν θα κάνω πίσω. Θα ακούσω πάντα τους πολιτικούς αντιπάλους αν υπάρχει πρόταση για σύνθεση.

Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από τη Βουλή και αυτό μου έκανε εντύπωση. Θα μπορούσε χθες να είναι στη Βουλή και να μην κάνει αναρτήσεις στα social media. Εως ότου επιλέξει να αναλάβει πρωτοβουλίες δεν είμαι διατεθειμένος να σχολιάζω

Δεν κάνω συζητήσεις για αλλαγή του εκλογικού νόμου, ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης, «αλλά θέλω να θυμίσω ότι στις εκλογές του 2023 περάσαμε μέσα από τη βάσανο των διπλών εκλογών επειδή ο κ. Τσίπρας επέλεξε την απλή αναλογική. Αν ο νόμος της ενισχυμένης αναλογικής είχε εφαρμοστεί στα ποσοστά τον Μάιο του 2023 θα είχαμε 5 κόμματα στη Βουλή.

Ακούω σοβαρούς ανθρώπους ότι η Ελλάδα έχει χώρα διακυβερνησιμότητας. Όχι η αντιπολίτευση έχει πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει σταθερή κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές του 2027. Δείτε τι συμβαίνει στη Γαλλία, ένα κοινοβούλιο στα τρια και ένας πρόεδρος που δεν μπορεί να επιβάλει τις απόψεις του, στη Γερμανία μια εύθραστη κυβέρνηση συνεργασίας, στην Αγγλία έναν πρωθυπουργό που είναι πίσω 10 μονάδες.

Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή προηγείται με υπερδιπλάσιο σκορ του δεύτερου κόμματος. Δεν είμαστε πίσω από το πρώτο κόμμα. Κάντε μια αναζήτηση των δημοσκοπικών ποσοστών που έπαιρνε η ΝΔ 3 μήνες πριν τις εκλογές του 2023 και τελικά πήραμε 41%. Η κυβέρνηση οφείλει να είναι όλων των Ελλήνων αν και δεν εκλέγεται από όλους τους Έλληνες. Μια χαρά κυβερνάει η κυβέρνηση, έχει κανένα πρόβλημα να ψηφίζει νομοσχέδια και να εφαρμόζει την πολιτική της θα πω στον κ. Βενιζέλο. Αν πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος γιατί δεν βγαίνει να το πει. Εγώ δεν το πιστεύω. Όσοι μιλούν για δήθεν θεσμική κρίση ας δουν την πραγματικότητα.

Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν υπάρχει στρατηγική της ΝΔ για δύο εκλογές. Η ΝΔ διεκδικεί αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Ένα από τα διλήμματα που θα τεθούν στην κάλπη είναι ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα αναλάβει την ευθύνη να ηγηθεί της Ευρώπης το β εξάμηνο του 2027 όταν η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ

Ξέρω πολύ καλά πώς μας κοίταζαν στους διαδρόμους της ΕΕ. Προφανώς είναι σημαντική η σταθερότητα στη διακυβέρνηση