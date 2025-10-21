Λούβρο: Πόσα εκατομμύρια θα πάρουν οι ληστές από την πώληση των κοσμημάτων

Η τιάρα της Ευγενίας, η οποία εκλάπη, περιέχει σπάνια φυσικά μαργαριτάρια μεγάλης αξίας, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Αυτό πιθανόν εξηγεί γιατί εγκαταλείφθηκε κατά τη διαφυγή, μαζί με ένα ακόμη αντικείμενο, και εντοπίστηκε από τις αρχές.

Τα «όμορφα, μεγάλα, αψεγάδιαστα πετράδια» πιθανότατα θα αφαιρεθούν από τις βάσεις τους και θα πωληθούν, εξαιρουμένου του στέμματος της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο περιέχει μικρότερες πέτρες και θεωρείται «πολύ επικίνδυνο για διακίνηση».

Η ιστορικός κοσμημάτων Carol Woolton είπε στο BBC ότι οι ληστές επέλεξαν «με το σταγονόμετρο» τα σημαντικότερα πετράδια της συλλογής.

Λούβρο: Τα χρήματα που μπορούν να βγάλουν οι ληστές από την πώληση των κοσμημάτων Ο Μπραντ θεωρεί πως τα αντικείμενα θα χωριστούν σε κομμάτια: ο χρυσός και το ασήμι θα λιώσουν, τα πολύτιμα πετράδια θα κοπούν σε μικρότερα, καθιστώντας αδύνατο να εντοπιστούν ως προερχόμενα από το Λούβρο.

Άλλοι ειδικοί σημειώνουν ότι είναι πολύ πιθανό τα αντικείμενα να πωληθούν για ένα μικρό ποσοστό της πραγματικής τους αξίας και να περάσουν λαθραία εκτός Γαλλίας.

Σύμφωνα με το news247.gr ο Ολλανδός ερευνητής τέχνης Άρθουρ Μπραντ δήλωσε στο BBC ότι φοβάται πως τα κοσμήματα μπορεί να έχουν ήδη «χαθεί οριστικά», αφού πιθανόν να έχουν διαλυθεί σε εκατοντάδες κομμάτια.

Ληστές εισέβαλαν την Κυριακή στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου και μέσα σε περίπου επτά λεπτά κατάφεραν να αποσπάσουν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα και να διαφύγουν με σκούτερ.

“Μάχη” με το χρόνο δίνει η Γαλλική Αστυνομία για να εντοπίσει τους δράστες της κινηματογραφικής ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου , καθώς όσο περνούν οι μέρες, οι ελπίδες να ανακτηθούν οι κλεμμένοι θησαυροί εξανεμίζονται.

Μεταξύ των οκτώ αντικειμένων που εκλάπησαν, ήταν το περιδέραιο της Marie-Louise, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και η τιάρα που φορούσε η Αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγος του Ναπολέοντα Γ΄.

Αν και τα αντικείμενα χαρακτηρίζονται ως ανεκτίμητα, η Woolton εκτιμά ότι θα πωληθούν για ένα κλάσμα της αξίας τους.

«Θα καταλήξουν σε κάποιον που είναι διατεθειμένος να τα διαχειριστεί. Όλοι θα τα ψάχνουν – οι ληστές θα πάρουν ό,τι μπορούν», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για την αξία των κλοπιμαίων, ο Μπραντ απάντησε ότι τα κομμένα κομμάτια θα μπορούσαν να αξίζουν «πολλά εκατομμύρια».

Σύμφωνα με τον Tobias Kormind, διευθύνοντα σύμβουλο της διαδικτυακής εταιρείας κοσμημάτων 77 Diamonds, τα διαμάντια και ο χρυσός που εκλάπησαν θα μπορούσαν να φτάσουν σε αξία έως και 11,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ίδιος δήλωσε στο BBC ότι η συμμορία θα χρειαστεί εξειδικευμένο τεχνίτη για να αφαιρέσει τα πετράδια και επαγγελματία κόφτη διαμαντιών για να αλλοιώσει τα μεγάλα, αναγνωρίσιμα.

Τα μικρότερα, μη εύκολα αναγνωρίσιμα πετράδια θα μπορούσαν να πωληθούν αμέσως, ενώ τα μεγαλύτερα μπορεί να αξίζουν πάνω από 600.000 το καθένα.

«Η αγορά διαμαντιών και πολύτιμων λίθων είναι ρευστή και υπάρχουν πολλοί αγοραστές που δεν κάνουν πολλές ερωτήσεις».

Εξανεμίζονται οι ελπίδες να βρεθούν τα κοσμήματα

Υπάρχει μια αχτίδα ελπίδας ότι τα αντικείμενα μπορεί κάποτε να επανεμφανιστούν ακέραια – όμως όσο περνούν οι μέρες, οι πιθανότητες μειώνονται. Ωστόσο, στο παρελθόν έχει τύχει κλεμμένα κοσμήματα να παρουσιαστούν δεκαετίες αργότερα σε δημοπρασίες.

Αυτό που είναι βέβαιο, είναι ότι η Γαλλία είναι βαθιά σοκαρισμένη από τη ληστεία στο Λούβρο.

«Δεν αγαπάμε απαραίτητα τα κοσμήματα, γιατί συμβολίζουν την εξουσία, που δεν έχει και την καλύτερη φήμη στη Γαλλία», είπε ο Alexandre Leger, επικεφαλής πολιτιστικής κληρονομιάς στον οίκο κοσμημάτων Maison Vever.

«Όμως, ό,τι εκλάπη ανήκε εξίσου σε εσένα όσο και σε εμένα. Ανήκει στη Γαλλία, οπότε όλοι κατέχουμε ένα κομμάτι αυτών των αντικειμένων — όπως όλοι κατέχουμε ένα κομμάτι της Μόνα Λίζα. Είναι σαν να μας έκλεψαν τη Μόνα Λίζα… Κάποιος έκλεψε τη Γαλλία».



Τα 8 αμύθητης αξίας κοσμήματα που εκλάπησαν

Αναλυτικότερα, από το Μουσείο του Λούβρου αφαιρέθηκαν:

Το διάδημα από το σετ κοσμημάτων της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνς

Αποτελείται από ζαφείρι Κεϋλάνης και διαμάντια, με ύψος 6,2 εκ. και πλάτος 10,7 εκ.

Πρόκειται για κόσμημα που φορέθηκε από τη βασίλισσα Ορτάνς, κόρη της Ιωσηφίνας ντε Μποαρναί, πρώτης συζύγου του Ναπολέοντα, και κατόπιν από τη Μαρία-Αμελία των Βουρβόνων-Σικελίας, σύζυγο του Λουδοβίκου-Φιλίππου.

Το κολιέ και τα σκουλαρίκια του σετ ζαφειριών της βασίλισσας Μαρίας-Αμελίας και της βασίλισσας Ορτάνς

Το συγκεκριμένο σετ είχε εκτεθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, στη Γκαλερί του Απόλλωνα.

Το κόσμημα τροποποιήθηκε κατά καιρούς από τις διαδοχικές ιδιοκτήτριές του και παρέμεινε στην κατοχή του κλάδου των Ορλεανών έως το 1985. Σημειώνεται ότι ούτε το όνομα του παραγγελιοδότη ούτε του κοσμηματοποιού είναι γνωστά.

Υπάρχει αναφορά σε αυτό το σετ σε επιστολή του δούκα της Ορλεάνης, μετέπειτα Λουδοβίκου-Φιλίππου, προς την Ορτάνς ντε Μποαρναί, με σκοπό την απόκτησή του. Είναι πιθανό η αυτοκράτειρα Ιωσηφίνα να το είχε κληροδοτήσει στην κόρη της Ορτάνς.

Η οικογενειακή παράδοση μάλιστα αναφέρει —αν και χωρίς αποδείξεις— ότι το σετ ανήκε παλαιότερα στη Μαρία-Αντουανέτα.

Το κολιέ και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια από σμαράγδια του σετ της Μαρίας-Λουίζας.

Ήταν δώρο του Ναπολέοντα στη δεύτερη σύζυγό του, Αυστριακή, τον Μάρτιο του 1810, μετά τον χωρισμό του από την Ιωσηφίνα, που δεν μπορούσε να του δώσει κληρονόμο.

Το κολιέ περιλαμβάνει 32 σμαράγδια, εκ των οποίων 10 σε σχήμα αχλαδιού, και 1.138 διαμάντια. Δημιουργός του ήταν ο κοσμηματοποιός Φρανσουά-Ρενώ Νιτό.

Μια καρφίτσα-λειψανοθήκη

Ένα διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Η Ευγενία ντε Μοντίχο, σύζυγος του Ναπολέοντα Γ’ και καταγόμενη από την Ανδαλουσία, ήταν ιστορική μορφή ιδιαίτερης πολυπλοκότητας. Θαυμάστρια της Μαρίας-Αντουανέτας και της Ιωσηφίνας, έζησε και τη λάμψη και τις τραγωδίες της εποχής της — μεταξύ άλλων τον θάνατο του μοναχογιού της, που σκοτώθηκε από τους Ζουλού το 1879.

Ως αντιβασίλισσα, υπήρξε τεχνικά η τελευταία γυναίκα που άσκησε καθήκοντα αρχηγού κράτους στη Γαλλία. Είχε φήμη επιπόλαιης, εισήγαγε τη μόδα των φορεμάτων με κρινολίνα, αλλά παράλληλα ίδρυσε τα Οικονομικά Μαγειρεία, πρόδρομο των Restos du Cœur.

Ένας μεγάλος φιόγκος μπούστου της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Η κορόνα της Ευγενίας που βρέθηκε

Όπως έγινε γνωστό, η κορόνα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ύψους 13 εκ. και πλάτους 15 εκ., αποτελούμενη από 1.354 διαμάντια, 1.136 ροζέτες και 56 σμαράγδια, τελικά βρέθηκε.

Οι διαρρήκτες την εγκατέλειψαν, πιθανόν λόγω του όγκου της.

Αυτό το “σύμβολο της λαμπρότητας της δεύτερης αυτοκράτειρας” όπως αναφέρει το Λούβρο, δημιουργήθηκε από τον χρυσοχόο Αλεξάντρ-Γκαμπριέλ Λεμονιέ με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση του 1855.

Η κορόνα βρέθηκε κατεστραμμένη, μέσα στη θήκη της, κοντά στο μουσείο.

«Ρέτζεντ»: Το διαμάντι των 140 καρατίων, που ξέφυγε από τους δράστες

Ωστόσο, το περίφημο διαμάντι «Ρέτζεντ», ένα από τα πιο εντυπωσιακά Κοσμήματα του Στέμματος της Γαλλίας, δεν τράβηξε την προσοχή των ληστών.

Η Γκαλερί του Απόλλωνα, που κατασκευάστηκε κατ’ εντολή του Λουδοβίκου ΙΔ΄, φιλοξενεί τη βασιλική συλλογή πολύτιμων λίθων και τα διαμάντια του Στέμματος, μεταξύ των οποίων τρία ιστορικά κομμάτια: το Ρέτζεντ, το Σάνσι και το Ορτενσία — κανένα από αυτά δεν αφαιρέθηκε.

Ωστόσο, με οκτώ κοσμήματα διακοσμημένα με πολύτιμες πέτρες να έχουν κλαπεί, η ζημιά από αυτή τη θεαματική ληστεία — της οποίας η εκτίμηση συνεχίζεται — αναμένεται να είναι τεράστια.