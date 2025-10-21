Ο Τραμπ απειλεί ξανά τη Χαμάς - “Να κάνει το σωστό αλλιώς το τέλος της θα είναι βίαιο”

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Χαμάς, με ανάρτησή του στο Truth Social.

Η παλαιστινιακή οργάνωση πρέπει να “κάνει αυτό που είναι σωστό”, διαφορετικά θα έχει “βάναυση αντιμετώπιση” από τους συμμάχους των ΗΠΑ, προειδοποιεί ο Τραμπ.

“Πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα εκμεταλλεύονταν την ευκαιρία να εισέλθουν στη Γάζα και να σωφρονίσουν τη Χαμάς με ”βαριά ισχύ", αλλά δεν υπάρχει ακόμη ανάγκη για κάτι τέτοιο”, γράφει ο Τραμπ.

«Είπα σε αυτές τις χώρες και στο Ισραήλ: “ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ!” Υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι η Χαμάς θα κάνει αυτό που είναι σωστό. Εάν δεν το κάνουν, το τέλος της Χαμάς θα είναι ΓΡΗΓΟΡΟ, ΑΓΡΙΟ ΚΑΙ ΒΑΝΑΥΣΟ”, πρόσθεσε.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

“Πολλοί από τους ΤΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ μας στη Μέση Ανατολή και στις γύρω περιοχές, έχουν δηλώσει ρητά και με μεγάλο ενθουσιασμό ότι θα χαιρέτιζαν την ευκαιρία, κατόπιν αιτήματός μου, να εισέλθουν στη Γάζα με ισχυρές δυνάμεις και να “βάλουν στη θέση της τη Χαμάς“, αν η Χαμάς συνεχίσει να ενεργεί λανθασμένα, παραβιάζοντας τη συμφωνία της με εμάς. Η αγάπη και το πνεύμα για τη Μέση Ανατολή δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο εδώ και χίλια χρόνια! Είναι υπέροχο να το βλέπεις! Είπα σε αυτές τις χώρες και στο Ισραήλ: «ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ!» Υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι η Χαμάς θα κάνει το σωστό. Αν δεν το κάνει, το τέλος της Χαμάς θα είναι ΓΡΗΓΟΡΟ, ΟΡΓΙΣΜΕΝΟ και ΒΑΡΒΑΡΟ! Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ινδονησίας και τον υπέροχο ηγέτη της για όλη τη βοήθεια που έχουν δείξει και προσφέρει στη Μέση Ανατολή και στις Η.Π.Α. ΣΕ ΟΛΟΥΣ, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!“.

Τις ίδιες απειλές εξαπέλυσε βέβαια και χθες, Δευτέρα ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

“Συνάψαμε μια συμφωνία με τη Χαμάς, βάσει της οποίας θα πρέπει να καθίσουν φρόνιμα και εάν αυτό δεν συμβεί, θα τους εξαλείψουμε, εάν καταστεί αναγκαίο. Θα καταστραφούν και το γνωρίζουν” είπε.

“Επιπλέον, το Ισραήλ θα επενέβαινε σε δύο λεπτά εάν του το ζητούσα. Όμως, προς το παρόν, δεν το έχουμε ζητήσει. Θα δώσουμε μια μικρή ευκαιρία και ελπίζουμε πως οι βιαιοπραγίες θα μειωθούν λίγο. Όμως, προς το παρόν, γνωρίζετε, πρόκειται για βίαιους ανθρώπους” ανέφερε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε, επίσης, την εκτίμηση πως η Χαμάς είναι πλέον πολύ πιο αδύναμη, για τον επιπλέον λόγο ότι το Ιράν, ο βασικός υποστηρικτής της στην περιοχή, είναι ελάχιστα πιθανό να επέμβει υπέρ της, μετά τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς νωρίτερα φέτος στην επικράτεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας.