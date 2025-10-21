Επιτυχημένη εκδήλωση για τις Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών του Δημήτρη Βούρτση στη Βίλα Κόλλα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου στη γεμάτη από κόσμο αίθουσα της Βίλας Κόλλα (εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι) η τιμητική εκδήλωση «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών - Ο Δημήτρης Βούρτσης και η καλλιτεχνική ανανέωση της λαϊκής μας παράδοσης» αναδεικνύοντας ποικίλες και σημαντικές πτυχές της καλλιτεχνικής δημιουργίας του Δημήτρη Βούρτση στον χώρο του θεάτρου σκιών, ένα άλλο χώρο από αυτόν του Καρναβαλιού που ο τιμώμενος έχει καταξιωθεί και έχει γίνει ευρύτατα γνωστός.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, στο πλαίσιο της έκθεσης Θεάτρου Σκιών «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» (συνδιοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πατρών και ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας) για το φεστιβάλ των πρωτοετών φοιτητών «Welcome to Up 2025».

Οι βασικοί ομιλητές αναφέρθηκαν στον δημιουργό Δημήτρη Βούρτση και φώτισαν τον τρόπο με τον οποίο ανανέωσε καλλιτεχνικά τη λαϊκή μας παράδοση. Συγκεκριμένα μίλησαν η Δρ. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη (Λαογράφος, πρώην Διευθύντρια Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών) με θέμα «Ο Δημήτρης Βούρτσης στην Πάτρα του Καρνάβαλου και του Καραγκιόζη. Παράδοση και Νεωτερικότητα», ο ποιητής Διονύσης Καρατζάς με θέμα «Δημήτρης Βούρτσης – Ο Συλλέκτης της Φωτιάς», ο ποιητής και συγγραφέας Σπύρος Βρεττός με θέμα «Ο Καραγκιόζης της Πάτρας και η εικαστική αποτύπωσή του από τον Δημήτρη Βούρτση» και ο ερευνητής του θεάτρου σκιών και συγγραφέας Άρης Μηλιώνης που αναφέρθηκε στο θέατρο σκιών και τη σχέση του με την Πάτρα.

Πριν τις ομιλίες στην εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Aνάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Παναγιώτης Μπράμος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης και οι συντονιστές της εκδήλωσης Δρ. Μαρία Αργυροπούλου (Πολιτισμική Κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών) και Ανδρέας Βούρτσης (Ιστορικός, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών). Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας επισήμανε:

«Ο Δημήτρης Βούρτσης συνετέλεσε καίρια στην ανανέωση της καλλιτεχνικής μας παράδοσης τόσο στο Πατρινό Καρναβάλι που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε με τη δημιουργία ήδη από το 1978 των αρμάτων του Βασιλιά Καρνάβαλου και πλήθους άλλων αρμάτων όσο και στο Θέατρο Σκιών δίνοντας ένα ιδιαίτερο και ανεξίτηλο εικαστικό βάρος με τις κατασκευές του και το έργο του. Δυο λαϊκές παραδόσεις που αναπτύχθηκαν και άνθισαν ταυτόχρονα στην Πάτρα αφού οι απαρχές τους συμπίπτουν με την πόλη μας γενέτειρα τόσο του παλαιότερου Καρναβαλιού της χώρας όσο και του εξελληνισμένου Καραγκιόζη.

Πέρυσι σε αυτή ακριβώς την αίθουσα στο πλαίσιο της ομαδικής έκθεσης «Από το χαρτί στο δρόμο» μακετών και καρναβαλικών κατασκευών την περίοδο του Καρναβαλιού είχαμε τη χαρά να έχουμε τον εξαιρετικό πίνακα ζωγραφικής του “Το Πατρινό Καρναβάλι στην πλατεία Γεωργίου”, ενώ φέτος μας παρουσιάζει ένα άλλο τεκμήριο της σημαντικής του δημιουργίας, τις “Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών”, μια ξεχωριστή συλλεκτική έκδοση.

Δυο ιδιότητες άρρηκτα συνδεδεμένες μέσα από το ξεχωριστό αισθητικό, ανανεωτικό κριτήριο του Δημήτρη Βούρτση και μέσα από τη λαϊκή παράδοση της πόλης μας».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς παρουσιάστηκε επίσης η ειδική συλλεκτική έκδοση «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών» του Δημήτρη Βούρτση, που εξέδωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.