Πάτρα: Ο Τακι Τσάν με τον DJ ALX παρουσιάζουν το "Δεν Είναι Κακό Rap Party"

Ο Τακι Τσάν με τον DJ ALX μπαίνουν στο van του Rapnroll.gr και φέρνουν το "Δεν Είναι Κακό Rap Party" στo Dexameni Project στην Πάτρα το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 στις 21.00.

Μια βραδιά γεμάτη μουσικές υπό τον έλεγχο του DJ ALX αλλά και μοναδικές εκπλήξεις στο μικρόφωνο από τον Τακι Τσαν!

Όλα τα σχέδια των T-shirt που αγαπήσαμε όλοι θα είναι διαθέσιμα στο party όπως και special merchandise items από την Ηχοκρατορία.

Προπώληση 8 €.

Στη πόρτα 10 €.

On Decks: DJ ALX

Το μικρόφωνο θα ελέγχει ο Τακι Τσαν!

Προπώληση εισιτηρίων στο more.com

Το Dexameni_project βρίσκεται στην Παναχαίδος Αθηνάς στο Δασύλλιο.