Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτηση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις για την τροπολογία που κατέθεσε κυβέρνηση χθες για την προστασία του Άγνωστου Στρατιώτη. Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά της τροπολογίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Ενστάσεις αναμένεται να καταθέσουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά.

«Υπάρχουν όμως και μια σειρά ζητημάτων από την τροπολογία αυτή, τα οποία έρχονται μπροστά μας και τα οποία χρήζουν όχι μόνο πολιτικής ανάλυσης αλλά και συνταγματικής ανάλυσης», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης στη Βουλή.

Διερωτήθηκε γιατί δεν έχει προσέλθει κανένα κυβερνητικό στέλεχος για να παρουσιάσει την τροπολογία, την οποία απέδωσε σε μια προσπάθεια του πρωθυπουργού, «να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ μια αντίστοιχη ήττα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή που ήρθε από ένα ηθικό και λογικό αίτημα του πατέρα Ρούτσι».

«Είναι προφανές ότι όλοι μας διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της τελευταίας 15ετίας, κανένας Έλληνας δεν προχώρησε στη βεβήλωση αυτού του μνημείου», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Τι λέει η τροπολογία



Η διάταξη εφαρμόζεται στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και τον έμπροσθεν αυτού χώρο επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα- όπως προσδιορίζεται με το τοπογραφικό διάγραμμα που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Όπως επισημαίνεται από την κυβερνητική πλευρά η επίσκεψη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του έμπροσθεν αυτού χώρου εξακολουθεί να παραμένει απολύτως δυνατή στον οποιονδήποτε, χωρίς να υφίσταται κανένας περιορισμός πρόσβασης. Ωστόσο απαγορεύονται η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του, η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου και η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης

Στην τροπολογία προβλέπονται και κυρώσεις και όποιοι θα παραβιάζουν με πρόθεση το νέο πλαίσιο θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ενός έτους ή με χρηματική ποινή (μεταξύ 300 και 40.000 ευρώ). υπό την προϋπόθεση πάντως ότι δεν προβλέπεται βαρύτερη κύρωση με άλλη διάταξη. Στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης, η ποινή μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.