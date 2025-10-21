Καλάβρυτα: Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου

Η πρώτη ενημέρωση
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Καλαβρύτων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
Ήδη, ο Υπουργός έχει ενημερώσει προφορικά τον Δήμαρχο Καλαβρύτων, Θανάση Παπαδόπουλο, για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις
