Καλάβρυτα: Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Καλαβρύτων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ήδη, ο Υπουργός έχει ενημερώσει προφορικά τον Δήμαρχο Καλαβρύτων, Θανάση Παπαδόπουλο, για τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις