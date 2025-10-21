Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

Κέρδισε την πλειοψηφία της ισχυρής κάτω Βουλής - Τις επόμενες ώρες η ορκωμοσία της
Την ψήφο εμπιστοσύνης της κάτω βουλής της Ιαπωνίας για την πρωθυπουργία εξασφάλισε σήμερα, Τρίτη, η επικεφαλής του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, Σανάε Τακαΐτσι και έτσι αναμένεται τις επόμενες ώρες να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ορκιστεί ως πρωθυπουργός της χώρας.
Η 64χρονη Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους, κερδίζοντας πάνω από τους μισούς της 465μελους Βουλής.
Το ίδιο αναμένεται να γίνει και από τη λιγότερο ισχυρή άνω βουλή ώστε η Τακαΐτσι να ορκισθεί το βράδυ ως 104η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.
Η 64χρονη νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας διαδέχεται τον Σιγκέρου Ισίμπα, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον περασμένο μήνα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις εκλογικές απώλειες του κόμματός του.
