Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

Την ψήφο εμπιστοσύνης της κάτω βουλής της Ιαπωνίας για την πρωθυπουργία εξασφάλισε σήμερα, Τρίτη, η επικεφαλής του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, Σανάε Τακαΐτσι και έτσι αναμένεται τις επόμενες ώρες να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα ορκιστεί ως πρωθυπουργός της χώρας.

Η 64χρονη Τακαΐτσι έλαβε 237 ψήφους, κερδίζοντας πάνω από τους μισούς της 465μελους Βουλής.