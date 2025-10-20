Εκδήλωση στην Πάτρα: «Στρατηγικοί κίνδυνοι του συνταξιοδοτικού ζητήματος»

Το Παράρτημα Αχαΐας της ΠΕΣΕΚ (Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών) διοργανώνει μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση με θέμα «Στρατηγικοί κίνδυνοι του συνταξιοδοτικού ζητήματος», την Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στις 6:30 το απόγευμα, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ Αχαΐας (Τριών Ναυάρχων 40, ισόγειο).

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Βαγγέλης Κουμαριανός, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος θα αναλύσει τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος, αλλά και τις κοινωνικές επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η αβεβαιότητα γύρω από αυτό.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με διοργανωτή το Παράρτημα Αχαΐας της ΠΕΣΕΚ και συνδιοργανωτές:

την Α' ΕΛΜΕ Αχαίας,

τη Β΄ΕΛΜΕ Αχαΐας,

και τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιγιαλείας (ΣΕΠΕ Αιγιαλείας).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα υπάρξουν ολιγόλεπτες τοποθετήσεις από τους συνδιοργανωτές, καθώς και χαιρετισμοί από:

τον Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Αχαΐας,

το Νομαρχιακό Παράρτημα ΑΔΕΔΥ Αχαΐας,

και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.



Μετά την εισήγηση και τις τοποθετήσεις, θα ακολουθήσει ενότητα ερωτήσεων και σύντομων απαντήσεων, δίνοντας την ευκαιρία για έναν ανοιχτό και δημιουργικό διάλογο μεταξύ των παρευρισκόμενων.

Το κλείσιμο της εκδήλωσης θα πραγματοποιήσει ο Συντονιστής του Παραρτήματος ΠΕΣΕΚ Αχαΐας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες, συνταξιούχους και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.

Πληροφορίες εκδήλωσης:

Θέμα: «Στρατηγικοί κίνδυνοι του συνταξιοδοτικού ζητήματος»

Ημερομηνία: Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 18:30

Τόπος: Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ Αχαΐας, Τριών Ναυάρχων 40, Πάτρα

Είσοδος: Ελεύθερη