Συνταξιούχοι: Ποιοι μένουν εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ - Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Στις 15 Νοεμβρίου, μπορεί και νωρίτερα σύμφωνα με τους στόχους του Υπουργείου Εργασίας (πάντως οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ είναι έτοιμες), θα καταβληθεί το επίδομα των 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια, στο πλαίσιο των κυβερνητικών εξαγγελιών για ευάλωτες ομάδες πολιτών.

Το επίδομα θα χορηγείται ετησίως κάθε Νοέμβριο, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Σύμφωνα με την imerisia.gr φέτος το επίδομα αναμένεται να λάβουν πάνω από 1,4 εκατομμύρια άτομα, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως €14.000 (άγαμοι ή χήροι) ή έως €26.000 (έγγαμοι).

Επίσης, το επίδομα δικαιούνται, χωρίς ηλικιακά κριτήρια, όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, καθώς και οι ανάδοχοι γονείς ενταγμένοι σε προγράμματα αναπηρίας.

Σε περίπτωση που κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, λαμβάνει μόνο μία ενίσχυση.

Δεν προβλέπονται πρόσθετοι περιορισμοί για άλλες κατηγορίες του πληθυσμού, όπως εργαζόμενοι ή άνεργοι, αλλά η ενίσχυση επικεντρώνεται στους πιο ευάλωτους συνταξιούχους.

Η διαδικασία πληρωμής θα είναι αυτόματη, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους.

Ποιοι μένουν εκτός επιδόματος 250 ευρώ

Δεν θα λάβουν το επίδομα όσοι είναι κάτω των 65 ετών, ακόμα κι αν λαμβάνουν σύνταξη, με τη δυνατότητα να το εισπράξουν τον Νοέμβριο του 2026, αν στο μεταξύ συμπληρώσουν το όριο.

Εκτός μένουν και όσοι υπερβαίνουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι μπορεί να χάσουν την ενίσχυση αν οι αποδοχές τους ανεβάσουν το συνολικό εισόδημα.

Επίσης, όσοι εισέπραξαν αναδρομικά μέσα στο 2024 και εμφανίζουν υψηλότερα ποσά στη φορολογική δήλωση, καθώς και οι εν αναμονή συνταξιούχοι.

Παράδειγμα:

Ζευγάρι με καθαρές συντάξεις 880€ + 790€ το άτομο, αν διαθέτει συνολικό ετήσιο εισόδημα πάνω από 26.000€ ή επιπλέον εισοδήματα από ενοίκια, δεν θα λάβει το επίδομα, καθώς ξεπερνά το εισοδηματικό όριο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, εκτός ενίσχυσης μένουν:

Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών (πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως 31/12/2024)

Όσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά, η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους

Συνταξιούχοι που εργάζονται, καθώς το εισόδημα από εργασία υπολογίζεται στο συνολικό ποσό

Όσοι έλαβαν αναδρομικά μέσα στο 2024, αφού αυτά προσμετρώνται στο εισόδημά τους

Συνταξιούχοι με πρόωρη και όχι οριστική σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025

Μακροχρόνια άνεργοι

Μονογονεϊκές οικογένειες

Δικαιούχοι ΚΕΑ και επιδόματος παιδιού

Χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών



Τι πρέπει να προσέξουν οι συνταξιούχοι

Η κρίσιμη ημερομηνία είναι ο Σεπτέμβριος, καθώς τότε πρέπει να έχει καταβληθεί η κύρια σύνταξη, ενώ το ηλικιακό όριο εξετάζεται με βάση το τέλος του προηγούμενου έτους.

Το εισόδημα υπολογίζεται συνολικά, μαζί με μισθώματα, τόκους ή αναδρομικά, ενώ η ακίνητη περιουσία κρίνεται βάσει ΕΝΦΙΑ.

Η πληρωμή των 250 ευρώ θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 15 Νοεμβρίου(ή έως το τέλος Νοεμβρίου, σύμφωνα με το νόμο), απευθείας στους λογαριασμούς.

Αν δεν εμφανιστεί το ποσό, οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγξουν την ηλικία, το εισόδημα και την περιουσία τους.

Σε περίπτωση λαθών (π.χ. στο ΑΦΜ συζύγου ή στα αναδρομικά), η διόρθωση θα γίνει μέσω φορολογικών δηλώσεων και των αρμόδιων υπηρεσιών ΕΦΚΑ – ΑΑΔΕ.