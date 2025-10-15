Συντάξεις Νοεμβρίου: Η 28η Οκτωβρίου μεταφέρει τις πληρωμές -Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Φέτος, η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου συνοδεύεται από μια... θετική είδηση για τους συνταξιούχους, αφού οι συντάξεις του Νοεμβρίου θα καταβληθούν νωρίτερα από το καθιερωμένο.

Έτσι, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα χρήματά τους λίγο πιο γρήγορα, χωρίς καθυστερήσεις ή επιπλέον αναμονή. Έτσι τα χρήματα στους λογαριασμούς θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου, αφού την 28η δεν γίνονται δημόσιες πληρωμές λόγω εορτής.

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025 - Αναλυτικά οι πληρωμές

-Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

-Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσομένων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.