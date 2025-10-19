Nέα Πάτρα: O Μπάμπης Γκολές στη λήθη – τα εκθέματά του σαπίζουν στις αποθήκες του Δήμου

Σε δριμεία καταγγελία για την εγκατάλειψη του οράματος δημιουργίας Μουσείου Μπάμπη Γκολέ προχώρησε η δημοτική παράταξη «Νέα Πάτρα», κατηγορώντας τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία απέναντι στη μνήμη του σπουδαίου Πατρινού λαϊκού δημιουργού και για πολιτιστική εγκατάλειψη ενός πολύτιμου αρχειακού θησαυρού.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

"Σε συνέχεια της καταγγελίας μας για την Αγορά Αργύρη, η δημοτική παράταξη «Νέα Πάτρα» επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ακόμη ζήτημα ντροπής για την πόλη μας: την εγκατάλειψη του οράματος για τη δημιουργία Μουσείου Μπάμπη Γκολέ.

Ο Μπάμπης Γκολές, ένας αυθεντικός λαϊκός δημιουργός, παιδί της Πάτρας, που με την ψυχή, τη φωνή και το μπουζούκι του τίμησε το λαϊκό τραγούδι και ανέδειξε την πολιτιστική μας κληρονομιά, έχει αφεθεί στη λήθη και στη σιωπή. Η οικογένειά του παρέδωσε στον Δήμο εκθέματα, προσωπικά αντικείμενα και πολύτιμο αρχειακό υλικό, με την ελπίδα να στεγαστούν σε έναν χώρο τιμής και μνήμης. Αντί γι’ αυτό, ο θησαυρός αυτός σαπίζει σήμερα στις αποθήκες του Δήμου Πατρέων, παρατημένος και ξεχασμένος — όπως και η μνήμη του μεγάλου Πατρινού καλλιτέχνη.

Η Δημοτική Αρχή του Κ.Κ.Ε. αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι ο πολιτισμός δεν αποτελεί προτεραιότητα, αλλά υποχρέωση που εκτελείται με αδιαφορία. Ακόμη πιο απογοητευτικό είναι ότι ορισμένοι «αδελφικοί φίλοι» του Μπάμπη Γκολέ, στελέχη της Λαϊκής Συσπείρωσης — ή, όπως πια λένε πολλοί, της «Λαϊκής Υποκρισίας» — σιωπούν. Αντί να πιέσουν τον Δήμαρχο Πελετίδη να υλοποιήσει το μουσείο που ο ίδιος ο λαός της Πάτρας περιμένει, αρκούνται σε λόγια νοσταλγίας και αναρτήσεις επετειακού τύπου.

Αν μπορούσε ο Μπάμπης Γκολές να δει από εκεί ψηλά τη σημερινή αχαριστία και αδιαφορία, θα ένιωθε προδομένος. Γιατί το όραμά του δεν ήταν προσωπική φιλοδοξία, αλλά έκφραση αγάπης για τη λαϊκή μουσική παράδοση και για την πόλη που τον γέννησε.

Σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, η μνήμη των μεγάλων δημιουργών τιμάται με έργα, όχι με ευχές:

– Στα Τρίκαλα, το Μουσείο Τσιτσάνη είναι ζωντανό κύτταρο πολιτισμού και τουριστικής ανάπτυξης.

– Στη Σύρο, το Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη αποτελεί σημείο αναφοράς για το ρεμπέτικο και για ολόκληρη την Ελλάδα.

Εκεί τους τιμούν.

Στην Πάτρα, τους ξεχνούν.

Η παράταξη «Νέα Πάτρα» καλεί τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει να προσβάλλει τη μνήμη του Μπάμπη Γκολέ και να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία του μουσείου που του αξίζει. Η πόλη μας δεν μπορεί να συνεχίσει να θάβει τη μνήμη των ανθρώπων που την ανέδειξαν.

Γιατί όταν μια πόλη ξεχνά τους δημιουργούς της, παύει να έχει ψυχή".