Νικολόπουλος: "Η Δημοτική Αρχή μετατρέπει την Αγορά Αργύρη σε μεζεδοπωλείο"

"Η Δημοτική Παράταξη «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ» καταγγέλλει την απαράδεκτη απόφαση της Δημοτικής Αρχής της Λαϊκής Υποκρισίας να μετατρέψει την Αγορά Αργύρη, έναν ιστορικό και πολιτιστικό πνεύμονα της πόλης, σε ένα ακόμη μεζεδοπωλείο", αναφέρει σε ανακοίνωσή της και συνεχίζει:

Η ίδια Δημοτική Αρχή που διακηρύσσει ότι «στηρίζει τον πολιτισμό», επιλέγει να εμπορευματοποιήσει έναν από τους ελάχιστους χώρους που ανήκουν στον πατραϊκό λαό και που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κέντρο πολιτισμού και λαϊκής δημιουργίας.

Αντί να τιμήσει τη μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας —της πόλης που ανέδειξε τον Μίμαρο, τον Χαρίδημο, τον Κούζαρο και τόσους ακόμη καραγκιοζοπαίκτες— προτιμά να σερβίρει πιάτα και ποτά εκεί που θα έπρεπε να εκτίθενται φιγούρες και ιστορίες του Καραγκιόζη.

Η πρότασή μας είναι σαφής και τεκμηριωμένη:

Ø Στην Αγορά Αργύρη πρέπει να δημιουργηθεί Μουσείο Θεάτρου Σκιών, ένας ζωντανός χώρος αφιερωμένος στην τέχνη, την ιστορία και τη λαϊκή ψυχή της Πάτρας.

Ø Ένας χώρος που θα παιδεύει, θα εμπνέει και θα προβάλλει την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης μας, τόσο στους Πατρινούς όσο και στους επισκέπτες.



Η Πάτρα δεν αντέχει άλλο την πολιτική της υποκρισίας και της απαξίωσης του πολιτισμού.

Η Δημοτική Αρχή ας σταματήσει να λειτουργεί ως επιχειρηματίας της εστίασης και ας αρχίσει να υπηρετεί το ρόλο της: να προστατεύει και να αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

Η «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ» εκφράζει την αντίθεσή της στην απόπειρα εμπορευματοποίησης του συγκεκριμένου χώρου πολιτισμού.

Η Αγορά Αργύρη ανήκει στην Πάτρα του πολιτισμού, όχι στη λογική του ταμείου που όψιμα ανακάλυψε η Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Υποκρισίας.

Η Πάτρα αναμένει χρόνια τώρα, και το Μουσείο «ΜΠΑΜΠΗ ΓΚΟΛΕ και Ρεμπέτικου Τραγουδιού»"