Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Κι άλλο συμβάν με πτώση σοβάδων σήμερα

φωτο αρχείου

φωτο αρχείου

Σημειώθηκε το απόγευμα

 Δεύτερο συμβάν με πτώση σοβάδων σημειώθηκε σήμερα στην Πάτρα, χωρίς ευτυχώς να αναφεθούν τραυματισμοί.

Το απόγευμα ειδοποιήθηκε η αστυνομία για πτώση σοβάδων στην Αθηνών και Λευκωσίας.

Το πρωί αντίστοιχο συμβάν σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης και συγκεκριμένα στην Αγίου Ανδρέου όπου έπεσε τμήμα μπαλκονιού.

Ειδήσεις Τώρα

Washington Post- Ανάλυση: Αρκούσε ένα τηλεφώνημα του Πούτιν, για ν' αλλάξει και πάλι στάση ο Τραμπ

Πόσο πλήρωσαν το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αχαΐα- Οι τιμές ανά περιοχή σε όλη τη χώρα

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: Πού θα κυμανθούν φέτος οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία και σούπερ μάρκετ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σοβάδες Αστυνομία

Ειδήσεις