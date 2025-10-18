Πάτρα: Κι άλλο συμβάν με πτώση σοβάδων σήμερα

Σημειώθηκε το απόγευμα
Δεύτερο συμβάν με πτώση σοβάδων σημειώθηκε σήμερα στην Πάτρα, χωρίς ευτυχώς να αναφεθούν τραυματισμοί.
Το απόγευμα ειδοποιήθηκε η αστυνομία για πτώση σοβάδων στην Αθηνών και Λευκωσίας.
Το πρωί αντίστοιχο συμβάν σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης και συγκεκριμένα στην Αγίου Ανδρέου όπου έπεσε τμήμα μπαλκονιού.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr