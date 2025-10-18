Πάτρα: Κι άλλο συμβάν με πτώση σοβάδων σήμερα

Δεύτερο συμβάν με πτώση σοβάδων σημειώθηκε σήμερα στην Πάτρα, χωρίς ευτυχώς να αναφεθούν τραυματισμοί.

Το απόγευμα ειδοποιήθηκε η αστυνομία για πτώση σοβάδων στην Αθηνών και Λευκωσίας.

Το πρωί αντίστοιχο συμβάν σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης και συγκεκριμένα στην Αγίου Ανδρέου όπου έπεσε τμήμα μπαλκονιού.