Δολοφονία Μαρίας Νιώτη: «Μας παρακολουθούσε για μήνες» - Ξεσπά η μητέρα της για τον 17χρονο

Σοβαρότατες ευθύνες, στην αστυνομία επιρρίπτει η μητέρα της Μαρίας Νιώτη που δεν έδωσε σημασία στις καταγγελίες της κόρης της τους προηγούμενους μήνες για τον 17χρονο stalker στο Νιου Τζέρσεϊ.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Νιώτη βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με μία φίλη της όταν ο συνομήλικός τους, Βίνσεντ Μπαντιλόρο τις παρέσυρε με ένα μαύρο SUV. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, κινούνταν με 113 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο κατοικημένης περιοχής, όπου το όριο ταχύτητας ήταν μόλις 40 χιλιόμετρα την ώρα, μετέδωσε η New York Post.

Ξεσπά η μητέρα της 17χρονης Μαρίας

«Πιστεύω ότι το σχεδίασε, ήξερε τι θα κάνει και το έκανε. Διότι είχε την ελευθερία να το κάνει. Είχε την ελευθερία των αστυνομικών στην οικογένεια. Ένιωθε ότι δεν τον άγγιζαν», ανέφερε η κ. Νιώτη και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να δικαστεί ως ενήλικας. Ήξερε τι έκανε. Πιστεύω πραγματικά, ακράδαντα ότι ήξερε τι έκανε. Θέλω δικαιοσύνη για αυτά τα δυο όμορφα κορίτσια. Τα κορίτσια μου», δήλωσε στο Fox News.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η κυρία Φούλα Νιώτη εξήγησε ότι επειδή ήταν ανήλικος δεν μπορούσε να κάνει κάτι παρά τις εκκλησίες και καταγγελίες στην αστυνομία. «Κανείς δεν μου είπε αν υπήρχε κάτι που μπορούσα να κάνω, περιοριστικά μέτρα ή οτιδήποτε εναντίον του», είπε. «Απλώς έλεγαν συνέχεια ότι είναι ανήλικος», πρόσθεσε.

Πάρκαρε για μήνες έξω από το σπίτι τους

Επίσης περιέγραψε περιστατικά όπου ο δολοφόνος της Μαρίας πάρκαρε για μήνες έξω από το σπίτι τους, ενώ κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού που πάλι είχε παρενοχλήσει την Μαρία, η αστυνομία που έφτασε εκεί αφού συνομίλησε μαζί του τον άφησαν να οδηγήσει και να φύγει για το σπίτι του.

«Ήταν τόσο αναστατωμένη. Σκέφτηκε, "Πώς μπορούν να τον αφήσουν να φύγει; Μαμά; Πώς; Έπρεπε να τον είχαν συλλάβει. Μαμά. Γιατί; Γιατί τον άφησαν να φύγει; Ξέρουν τι συμβαίνει". Είπα, "Δεν ξέρω, αγάπη μου. Είπαν ότι είναι ανήλικος"», θα πει για συνομιλία που είχε με την Μαρία τότε. Ενώ με δάκρυα στα μάτια ανέφερε ότι η Μαρία «ήταν τόσο καλόκαρδη και αγαπούσε τους πάντες. Προσπαθούσε να βοηθήσει όλους όσους μπορούσε και δεν της άρεσε να εκφοβίζονται οι άνθρωποι. Δεν της άρεσε. Στάθηκε δίπλα σε ανθρώπους που πονούσαν. Ήταν απλώς μια καλόκαρδη. Ήταν η ηλιαχτίδα μου. Έμπαινε στο δωμάτιο και το φώτιζε με το χαμόγελό της. Και μου λείπει τόσο πολύ».

Ενώ από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας ανέφερε:

«Θα ήθελα να δω την αλήθεια να βγαίνει στο φως. Έχουμε μια θλιμμένη οικογένεια, μια θλιμμένη μητέρα, δύο αθώα παιδιά που χάθηκαν. Αυτό είναι το είδος των αδιανόητων περιστάσεων που όλοι φοβόμαστε, τόσο άτομα με παιδιά, όσο και άτομα χωρίς παιδιά, όλοι στην κοινότητα και το κοινό έχουν ερωτήσεις. Και νομίζω ότι αξίζουν απαντήσεις, και επίσης η οικογένεια αξίζει απαντήσεις».