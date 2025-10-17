Γιώργος Περρής: Ο λόγος που μίλησε ανοιχτά για την σεξουαλικότητά του

Τον Μάρτιο του 2022, ο Γιώργος Περρής σε συνέντευξή του μίλησε ανοιχτά για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Τρία χρόνια μετά, ο γνωστός τραγουδιστής καλεσμένος στην εκπομπή «Ήρθε κι Έδεσε», αναφέρθηκε στον λόγο που τότε είχε πάρει την απόφαση να αποκαλύψει πως είναι ομοφυλόφιλος, καθώς και στα μηνύματα που λαμβάνει από νέα παιδιά, απ’ όλον τον κόσμο.

«Θεωρώ ότι η κοινωνία είναι πολύ προχωρημένη. Ο λόγος που το έκανα εγώ, βέβαια, ήταν γιατί για μένα ήταν μια καθαρά πολιτική πράξη. Πολιτική, όχι κομματική. Πολιτική με την έννοια του πολίτη. Ως πολίτης μιας κοινωνίας, έχω την ευθύνη να μιλήσω για τα πράγματα που με αφορούν, πόσω μάλλον όταν μου δίνεται μία πλατφόρμα, που αυτό που θα πω θα ακουστεί περισσότερο. Έχω την ευθύνη να μιλήσω, γιατί πολλές φορές θεωρώ ότι όταν επιβάλλεται η σιωπή, μας επιβάλλεται η σιωπή και δεν είναι από επιλογή, μπορεί να την μικρύνει την ύπαρξη μας πάρα πολύ!», εξομολογήθηκε στην αρχή ο Γιώργος Περρής.

Ακόμα, ο καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Κι εγώ, λοιπόν, ορμώμενος από μία ιστορία ενός νέου παιδιού, που ήρθε στα αυτιά μου και που γνώρισα τότε, και από τα τρία λόγια που του είπα, είδα την αντίδραση του και είδα πόση βοήθεια πήρε εκείνη τη στιγμή, θεώρησα ότι αν μπορέσω να βοηθήσω έστω ένα παιδί ακόμα, έχω ευθύνη να το κάνω.

Οπότε δεν έγινε για κανέναν άλλο λόγο η επιλογή αυτή και δεν με αφορά το κατά πόσο είναι κλειστή η κοινωνία ή δεν είναι. Πάντα η κοινωνία σε κάποια πράγματα θα είναι κλειστή. Πάντα ενδεχομένως δεν θα είναι έτοιμη για κάποια πράγματα. Το θέμα είναι εμείς να την πάμε μπροστά, δεν πάει μαγικά από μόνη της».

«Το μόνο που κρατάω από όλο αυτό είναι ότι τόσα χρόνια μετά, ακόμα μου έρχονται πάρα πολλές ιστορίες νέων παιδιών, από όλο τον κόσμο, που μου στέλνουν την ιστορία τους, πόσο τους βοήθησα και ότι το παράδειγμά μου τούς βοήθησε να μιλήσουν στους γονείς τους, στη ζωή τους, να συναντήσουν τον έρωτα, να αποδεχθούν τον εαυτό τους, και είναι το μόνο, το οποίο έχει σημασία για μένα!», σημείωσε ο Γιώργος Περρής.