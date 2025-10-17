Ωριωνίδες: Αντίστροφη μέτρηση για τα πεφταστέρια του Οκτωβρίου

Πλησιάζει η πιο εντυπωσιακή «βροχή» πεφταστεριών του φθινοπώρου, οι Ωριωνίδες, με αποκορύφωμα τη νύχτα της 21ης προς 22ης Οκτωβρίου.

Κατά την κορύφωση του φαινομένου, αναμένεται να φωτίζουν τον ουρανό έως και 20 πεφταστέρια την ώρα.

Το φαινόμενο των Ωριωνίδων προέρχεται από τα υπολείμματα του διάσημου κομήτη του Halley, τα οποία αφήνει πίσω του καθώς περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο κάθε 76 χρόνια. Όταν η Γη διέρχεται μέσα από αυτό το «σύννεφο» σωματιδίων, τα μικροσκοπικά μετεωροειδή εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και καίγονται, δημιουργώντας τα φωτεινά μετέωρα.

Οι βροχές μετεώρων συμβαίνουν όταν η Γη περνά μέσα από περιοχές με σωματίδια που έχουν αφήσει πίσω τους κομήτες ή αστεροειδείς. Ορισμένες χρονιές, οι «βροχές» μπορεί να φτάσουν τις εκατοντάδες διάττοντες αστέρες ανά ώρα, ενώ σπανιότερα μπορεί να υπάρξουν «καταιγίδες μετεώρων» με χιλιάδες εμφανίσεις σε πολύ σύντομο χρόνο. Τα διαφορετικά χρώματα στα μετέωρα εξαρτώνται από τη σύνθεση του αντικειμένου και την ταχύτητα εισόδου του στην ατμόσφαιρα.

Ωριωνίδες: Ο ιδανικός τρόπος παρατήρησης της βροχής των πεφταστεριών:

Σημείο Παρατήρησης: Βρείτε ένα σκοτεινό σημείο μακριά από τα φώτα της πόλης, καθώς η παρατήρηση από σκοτεινό περιβάλλον αυξάνει τις πιθανότητες να δείτε περισσότερα πεφταστέρια.

Ιδανική ώρα: Η καλύτερη ώρα είναι συνήθως γύρω στα μεσάνυχτα ή νωρίς το ξημέρωμα, όταν το ακτινοβόλο σημείο (η κατεύθυνση από την οποία «εκπορεύονται» τα μετέωρα, ο αστερισμός του Ωρίωνα) βρίσκεται ψηλά στον ουρανό.

Αφήστε τα μάτια σας να προσαρμοστούν στο σκοτάδι για τουλάχιστον 20 λεπτά. Δεν χρειάζεται τηλεσκόπιο. Τα «πεφταστέρια» εμφανίζονται σε όλο τον ουρανό. Μερικές φορές μπορούν να βοηθήσουν τα κιάλια ευρέος πεδίου.

Παρατηρήστε τις «ουρές» φωτός που αφήνουν πίσω τους τα φωτεινότερα μετέωρα. Οι ιδιαίτερα φωτεινές βολίδες διαρκούν περισσότερο.

Να έχετε επίσης υπόψη ότι τα πεφταστέρια δεν εμφανίζονται συνεχώς. Επομένως, μείνετε έξω αρκετή ώρα για να απολαύσετε όσα περισσότερα μπορείτε.

Τέλος, για τη λήψη τους, συστήνεται να χρησιμοποιήστε κάμερα με ευρυγώνιο φακό και τρίποδο, αφήνοντας το κλείστρο ανοιχτό για μεγάλο χρονικό διάστημα.