Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών: Φεστιβάλ, εκδηλώσεις και συνέδρια

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με φεστιβάλ, εκδηλώσεις και συνέδρια να βρίσκονται στο πρόγραμμα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Διεθνείς κατατάξεις μία καλή χρονιά για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων World University Rankings 2026 της Times Higher Education. Το Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται μεταξύ των 1000 πρώτων ιδρυμάτων σε μια έκδοση που αξιολόγησε και κατέταξε 2192 ιδρύματα. Tο Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκεται στις θέσεις 801-1000, με ιδιαίτερα αξιόλογες επιδόσεις στη διασύνδεσή του με τη βιομηχανία (Industry) και στην ποιότητα της έρευνας (Research Quality). Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/diethneis-katataxeis-mia-kali-chronia-gia-to-panepistimio-mas/

Ανοιχτή ποδηλατική δράση στο Μεσολόγγι στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου Επεμβατικής Καρδιολογίας «Πύλη Καρδιάς»

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε ανοιχτή ποδηλατάδα στο Μεσολόγγι υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου Επεμβατικής Καρδιολογίας “Πύλη Καρδιάς”, στο οποίο παρευρέθηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χρήστος Μπούρας. Στο αθλητικό αυτό γεγονός είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν φοιτητές, φοιτήτριες, ανθρώπινο δυναμικό του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Η διαδρομή της ποδηλατάδας ήταν στην επαρχιακή οδό Μεσολογγίου – Τουρλίδας. Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν την ομορφιά της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου σε ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο μέσω της αθλητικής δραστηριότητας και ξεχωριστής εμπειρίας της ομαδικότητας. Στην αθλητική γιορτή παρευρέθηκε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Ιωάννης Βενέτης.

Υπεύθυνος Διοργάνωσης: Γρηγόριος Τσίγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Επεμβατικής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ

To Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EUNICoast συμμετείχε στο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Υπογραμμίζοντας τη στρατηγική δέσμευση του Πανεπιστημίου Πατρών για τη διεθνοποίηση και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής του παρουσίας, ξεχωριστή θέση στο φετινό Φεστιβάλ είχε το περίπτερο ενημέρωσης της Συμμαχίας 13 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EUNICoast (The European University of Islands, Ports and Coastal Territories). Με βασικό της μέλος το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Συμμαχία έχει ως κεντρικό στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου διαπανεπιστημιακού χώρου εκπαίδευσης και έρευνας, με επίκεντρο τις ιδιαίτερες προκλήσεις των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.

Πλήθος φοιτητών, προσωπικό του Ιδρύματος και πολίτες επισκέφθηκαν το περίπτερο και ενημερώθηκαν από τα μέλη της ομάδας έργου για τους σκοπούς και τις δράσεις της EUNICoast, η οποία διανύει το 1ο έτος υλοποίησης του τετραετούς έργου της, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον σχεδιασμό του περιλαμβάνονται δράσεις κινητικότητας για φοιτητές και προσωπικό, η διοργάνωση θερινών και χειμερινών σχολείων και φοιτητικών φεστιβάλ, η δικτύωση ερευνητών, καθώς και η ανάπτυξη κοινών μαθημάτων υψηλής ποιότητας.

Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EUNICoast στο Φεστιβάλ αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Πανεπιστημίου για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σχετικά με τις πολύπλευρες ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από τις ευρωπαϊκές του συνεργασίες. Η παρουσία του εκεί πέτυχε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των δυνητικά ωφελούμενων και ιδίως των φοιτητών, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες διεθνούς εμπειρίας που προσφέρει η ενεργός συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στη Συμμαχία EUNICoast.

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Capacity Building Program for HEIs

Η κοινοπραξία του Έργου CreaTech προσκαλεί μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Capacity Building Program for HEIs , το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου CreaTech και υποστηρίζεται από το EIT Culture & Creativity.

Οι Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (CCIs) αναγνωρίζονται ως κινητήριος δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην Ευρώπη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό της υπόβαθρο και προωθώντας την ευημερία και την ποιότητα ζωής. Επιπλέον, λειτουργούν ως καταλύτες καινοτομίας τόσο εντός του δικού τους οικοσυστήματος όσο και σε άλλους τομείς, δημιουργώντας σημαντικές θετικές επιδράσεις στην ευρύτερη οικονομία και κοινωνία. Το οικοσύστημα των CCIs αντιμετωπίζει την πρόκληση μιας θεμελιώδους μεταμόρφωσης, που προκαλείται από την τριπλή ψηφιακή, πράσινη και κοινωνική μετάβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσουν, προωθώντας την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στις CCIs για την τριπλή μετάβαση, γεφυρώνοντας τα κενά μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και βιομηχανίας.

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ικανοτήτων έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις ικανότητες του ακαδημαϊκού και μη ακαδημαϊκού προσωπικού των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο έργο CreaTech, ώστε να υποστηρίξουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στις CCIs.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ;

Πρόκειται για κάτι περισσότερο από ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για το προσωπικό των Πανεπιστημίων— διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό, διαχειριστικό και τεχνικό — να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του στην ανώτατη εκπαίδευση, να προωθήσει μια κουλτούρα καινοτομίας και να συμβάλει στην ανάπτυξη των CCIs σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Το CreaTech είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που ενδυναμώνει τα Πανεπιστήμια να ηγηθούν της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στις CCIs. Το έργο υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων με προοπτική μέλλοντος, ενισχύει τα θεσμικά πλαίσια και προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη σε δημιουργικά οικοσυστήματα.

Με βάση δύο κύριους πυλώνες, το CreaTech συνδυάζει την ενίσχυση θεσμικής ικανότητας — ενσωματώνοντας διεπιστημονική εκπαίδευση, καθοδήγηση και επιτάχυνση νεοφυών επιχειρήσεων στα προγράμματα σπουδών και την έρευνα των ΙΑΕ — με τη δημιουργία συνεργατικών οικοσυστημάτων. Αυτά τα οικοσυστήματα συνδέουν τα ΙΑΕ με οργανισμούς, επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα των ΠΔΒ, επιτρέποντας τη συνδημιουργία και την ανταλλαγή γνώσης, σύμφωνα με το τρίγωνο γνώσης του EIT.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ενισχύεται η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του τομέα των CCIs, αυξάνεται ο κοινωνικός αντίκτυπος των ΙΑΕ και αντιμετωπίζεται ο κατακερματισμός του τοπίου της καινοτομίας.

Το έργο εκτείνεται σε έξι χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σλοβενία, Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) και προωθεί διατομεακές συνεργασίες, υποστηρίζει τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και ενισχύει τη θεσμική ικανότητα — εξασφαλίζοντας ότι η δημιουργικότητα θα αποτελέσει καταλύτη βιώσιμης ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη.

Το CreaTech υποστηρίζεται από το EIT Culture & Creativity στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας EIT HEI Initiative IV Call 2024.

Εταίροι του έργου: Πανεπιστήμιο Τιράνων, Πανεπιστήμιο EMUNI, Πανεπιστήμιο Πατρών, Lascò, Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών (CNR), Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημιουργικών Κόμβων, Κολλέγιο AAB, Πανεπιστήμιο του Bedfordshire και Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης.

Εγγραφή

Οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Κάντε τώρα την εγγραφή σας: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CREATECHregistrationCBP

Κυκλοφόρησε το 24ο τεύχος του περιοδικού @up του Πανεπιστημίου Πατρών για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2025

Το περιοδικό μπορείτε να εντοπίσετε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος μέσω του συνδέσμου: https://www.upatras.gr/stay-tuned/at-up/

Υπενθυμίζεται ότι το περιοδικό επιθυμεί τη συνεργασία όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και απευθύνεται επίσης σε όλα τα μέλη της και σε όποιον ενδιαφέρεται στη διεύθυνση newsletter@upatras.gr . Το επόμενο τεύχος θα αναρτηθεί στις 15 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να στείλετε την ύλη σας έως τις 20/11.

Ημερίδα «Το Μικρό και το Τυχαίο», στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (UNESCO) | 18.10.2025

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Έτους Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (UNESCO), το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν την ημερίδα «Το Μικρό και το Τυχαίο». Η ημερίδα είναι αφιερωμένη στην κατανόηση και την εξερεύνηση του κόσμου της κβαντομηχανικής, από τις ιστορικές ρίζες έως τις σύγχρονες εφαρμογές στην τέχνη και την τεχνολογία. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και είναι ανοιχτή στο κοινό.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.quantumday.gr/

11th International Conference on Swimming Pools and Spas | 19.10.2025 – 22.10.2025

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών διοργανώνουν το “11th International Conference on Swimming Pools and Spas” στην Αθήνα από την Κυριακή 19 έως και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025.

Το συνέδριο θα παρέχει μια πλατφόρμα για κορυφαίους ειδικούς, ερευνητές και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο να ανταλλάξουν γνώσεις, να μοιραστούν ιδέες και να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη βιομηχανία των κολυμβητικών δεξαμενών και των σπα.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

-Δημόσια Υγεία και νερά αναψυχής

-Καινοτόμες τεχνολογίες στο σχεδιασμό και τη συντήρηση πισινών και σπα

-Βιωσιμότητα και περιβαλλοντικές παράμετροι

-Κανονισμοί δημόσιας υγείας και ασφάλειας στις κολυμβητικές δεξαμενές

-Θεραπευτικές εφαρμογές με βάση το νερό

και πολλές άλλες.

Ο σύνδεσμος του συνεδρίου για περισσότερες πληροφορίες είναι: https://11icsps.uniwa.gr/.

Τιμητική Εκδήλωση με θέμα «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών – Ο Δημήτρης Βούρτσης και η καλλιτεχνική ανανέωση της λαϊκής μας παράδοσης» | 20.10.2025, 19:00

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού σας προσκαλεί στην τιμητική εκδήλωση με θέμα «Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών – Ο Δημήτρης Βούρτσης και η καλλιτεχνική ανανέωση της λαϊκής μας παράδοσης», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στη Βίλα Κόλλα (Πανεπιστήμιο Πατρών, Κουκούλι). Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της έκθεσης Θεάτρου Σκιών «Η Πάτρα του Καραγκιόζη», συνδιοργάνωση του Πανεπιστημίου Πατρών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ΚΕΔΗΠ.

Ημερίδα Σταδιοδρομίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών | 22.10.2025 , 09:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/imerida-stadiodromias-tis-scholis-anthropistikon-kai-koinonikon-epistimon-22-10-2025/

Εκδήλωση διαλόγου "Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος-Προκλήσεις και Προοπτικές" με τη συμμετοχή του κ. Ε. Βενιζέλου και της κ. Ν. Μπακογιάννη | 22.10.2025 , 18:00

Το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΣΟΚΠΠ) σας προσκαλεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, ώρα 18.00, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ειδική εκδήλωση διαλόγου με θέμα: «Γεωπολιτικές Εξελίξεις Ελληνικού Ενδιαφέροντος–Προκλήσεις και Προοπτικές» με τη συμμετοχή του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και υπουργού Εξωτερικών, Ομότιμου Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, ΑΠΘ και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, Προέδρου Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, πρώην Υπουργού Εξωτερικών, Βουλευτή. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Το συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος κ. Κωνσταντίνος Μάγνης.

Σεμινάριο (workshop): «Υβριδική εργασία: Σύγχρονες Δεξιότητες & Εργαλεία» | 22.10.2025 , 14:00 – 17:00

Στο πλαίσιο της Πράξης «Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6018184 στη Δράση του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», το Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας, της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.), του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιεί Σεμινάριο (workshop), την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 14.00 – 17.00, στην Αίθουσα ΒΥΠ1, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Υβριδική εργασία: Σύγχρονες Δεξιότητες & Εργαλεία».

Υπεύθυνος Έργου: Παρασκευάς Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής, email: p.georgiou@upatras.gr

Το εργαστήριο απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει ως στόχο την κατανόηση των προκλήσεων και των εργαλείων της υβριδικής εργασίας (σύγχρονες διαδραστικές μέθοδοι εκπαίδευσης).

Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (40 άτομα).

Διάρκεια: 3 ώρες Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο σεμινάριο (workshop) ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://career.upatras.gr/seminario-ybridiki-ergasia-syghrones-dexiotites-ergaleia-tetarti-22-oktobrioy-2025

«Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή».

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας | 23.10.2025 – 26.10.2025

Το HOT SPOTS 2025 είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς σηματοδοτεί μια χρονιά-ορόσημο για τη γαστρεντερολογική κοινότητα της Πάτρας. Η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο, το οποίο θα διοργανωθεί από την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία σε συνεργασία με το Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την προεδρία του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Θωμόπουλου.

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας θα πραγματοποιηθεί στις 23-26 Οκτωβρίου 2025, αποτελώντας το κορυφαίο επιστημονικό γεγονός για τον κλάδο, συγκεντρώνοντας διακεκριμένους επιστήμονες και ερευνητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερα: https://www.hsgcongress2025.gr/

Εισαγωγή νέων μικρών ρομποτιστών στην εθελοντική δράση εκπαιδευτικής ρομποτικής Robots@UP 2025-2026

Η εθελοντική δράση εκπαιδευτικής ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Robots@UP, για ακόμη μία χρονιά, ανοίγει τις πόρτες της για να υποδεχθεί νέους μικρούς ρομποτιστές, που θα ενταχθούν και θα ακολουθήσουν το πρωτοποριακό πρόγραμμά της στον μαγικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics).

Μετά από οκτώ συνεχόμενα δημιουργικά χρόνια δραστηριοτήτων, η αμιγώς εθελοντική δράση Robots@UP έχει εντάξει στα μέλη της περισσότερα από 240 παιδιά (από τη Δ. Ελλάδα) και περισσότερους από 70 προπονητές (φοιτήτριες, φοιτητές και επιστήμονες διαφορετικών και συμπληρωματικών γνωστικών αντικειμένων). Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και την κοινωνία της Δ. Ελλάδας, μεταφέροντας προς τους μαθητές, που αποτελούν τους αυριανούς επιστήμονες και το μέλλον της κοινωνίας μας, την τεχνογνωσία και την εμπειρία κατασκευής και προγραμματισμού ρομποτικών συστημάτων και αυτοματισμών. Μέσα από ένα καινοτόμο πρόγραμμα τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα ταξίδι γεμάτο εμπειρίες, κατασκευές, δημιουργική σκέψη, επιστημονικές διαλέξεις, συνεργατικότητα, συμπερίληψη, γνώση, μάθηση και διαγωνισμούς.

Τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά πρόκειται να ενταχθούν ως μέλη της ομάδας του Robots@UP νέοι μικροί ρομποτιστές (Δ' έως Στ' Δημοτικού), που θα επιλεγούν έπειτα από κλήρωση. Οι συναντήσεις των μικρών ρομποτιστών διεξάγονται κάθε Παρασκευή απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το ετήσιο πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Αιτήσεις για τη συμμετοχή των παιδιών (Δ' έως ΣΤ' Δημοτικού) γίνονται συμπληρώνοντας την Αίτηση Εγγραφής μέχρι το Σάββατο 25/10/2025.

Συνδεθείτε με τον συναρπαστικό κόσμο του Robots@UP στο https://www.facebook.com/RobotsUPATRAS

Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο: "Γεωκίνδυνοι και Βάσεις Δεδομένων: Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Εργαλεία Διαχείρισης και Εφαρμογές στην Τεχνική Γεωλογία" | 04.11.2025 , 09:00

Η Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας σε συνεργασία με το εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με τίτλο: "Γεωκίνδυνοι και Βάσεις Δεδομένων: Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Εργαλεία Διαχείρισης και Εφαρμογές στην Τεχνική Γεωλογία". Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραφείου της ΕΕΤΓ, η ημερίδα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αειμνήστου Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γεωργίου Κούκη.