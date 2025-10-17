Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν 15χρονος και 13χρονη για επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση ανήλικου

Δύο ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία για περιστατικό σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης ενός 15χρονου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για συνομήλικο του θύματος και μία 13χρονη, οι οποίοι, καταγγέλθηκαν ότι τον περασμένο Αύγουστο επιτέθηκαν στον παθόντα και τον παρενόχλησαν σεξουαλικά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο 15χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε τον συνομήλικό του και στη συνέχεια με την 13χρονη προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά του. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.