Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν 15χρονος και 13χρονη για επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση ανήλικου

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν 15χρονος και...

Κατά την ίδια καταγγελία, ο 15χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε τον συνομήλικό του και στη συνέχεια με την 13χρονη προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά του.

Δύο ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία για περιστατικό σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης ενός 15χρονου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για συνομήλικο του θύματος και μία 13χρονη, οι οποίοι, καταγγέλθηκαν ότι τον περασμένο Αύγουστο επιτέθηκαν στον παθόντα και τον παρενόχλησαν σεξουαλικά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κατά την ίδια καταγγελία, ο 15χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε τον συνομήλικό του και στη συνέχεια με την 13χρονη προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά του. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, κατά περίπτωση, για σωματική βλάβη και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις Τώρα

Τρεις νεκροί σε καραμπόλα σε παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου

Προειδοποίηση ΕΟΦ για σκεύασμα που στοχεύει στην απώλεια βάρους

Πάτρα: Ασφυξία στο νοσοκομείο "Αγ. Ανδρέας" - Χάος στα Επείγοντα με ασθενείς στους διαδρόμους

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θεσσαλονίκη Αστυνομία Ξυλοδαρμός

Ειδήσεις