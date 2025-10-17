Δέσποινα Βανδή: Τι είπε όταν τη ρώτησαν για το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη

Η γνωστή τραγουδίστρια επέστρεψε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη
Η Δέσποινα Βανδή, κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», απέφυγε να σχολιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τον Βασίλη Μπισμπίκη.
Η γνωστή τραγουδίστρια επέστρεψε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη. Παρά τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τον σύντροφό της, η ίδια προτίμησε να μην κάνει καμία δήλωση σχετικά με το θέμα του τροχαίου
Η ίδια επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, λέγοντας απλώς: «Γεια σας παιδιά, κανένα σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ», πριν αποχωρήσει από τον χώρο, αποφεύγοντας περαιτέρω επαφές με τα τηλεοπτικά συνεργεία.
Η εμφάνισή της αυτή αποτέλεσε την πρώτη δημόσια παρουσία της μετά το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου.
