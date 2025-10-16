Ομόφωνο Ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο για το Νοσοκομείο Καλαβρύτων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων κατά τη συνεδρίασή του στις 29/9/2025 συζήτησε εκτενώς το ζήτημα που δημιουργείται κατόπιν Οδηγίας που απεστάλη από το Υπουργείο Υγείας και αναφερόταν στην ενοποίηση των Υπηρεσιών των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, στην οποία συμπεριλαμβάνονταν τα Νοσοκομεία Καλαβρύτων και Αιγίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, κατόπιν διαλόγου, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση Ψηφίσματος με ημερομηνία 30-9-2025, με το οποίο αντιτίθεται στην κατάργηση του Νοσοκομείου Καλαβρύτων (Κέντρο Υγείας, στην ουσία, όπως τώρα τυπικά αναφέρεται). Συγκεκριμένα στο ψήφισμα τονίζεται ότι μεγάλη αναστάτωση και προβληματισμός έχει προκληθεί για ακόμη μία φορά με το θέμα της συνεχισης της λειτουργίας του Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Καλαβρύτων που είνι απολύτως αναγκαίο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του ορεινού, ηρωικού και μαρτυρικού Δήμου των Καλαβρύτων.

Ο κίνδυνος μείωσης της ήδη πληγείσας λειτουργίας από το 2011, του νοσοκομείου θα στερήσει από την περιοχή των Καλαβρύτων κρίσιμες υπηρεσίες που καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες του πληθυσμού, αναφέρει το Ψήφισμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σύσσωμο και ομόφωνα να καταθέσει ψήφισμα, τονίζεται στο τέλος, με το οποίο απαιτεί την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου χωρίς περαιτέρω ενσωμάτωση στο Νοσοκομείο Αιγίου & επιπλέον διεκδικεί την ενίσχυση και ανάπτυξη του.

Το Ψήφισμα αναλυτικά στις φωτ. κάτω όπως εστάλη από τον Δήμο Καλαβρύτων.