Συναντήσεις είχε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας με τους νέους Διοικητές των Νοσοκομείων Καλαβρύτων και Αιγίου

Σειρά επαφών πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις νέες διοικήσεις των νοσοκομείων της Αχαΐας, με στόχο την ενίσχυση των υγειονομικών δομών και την προώθηση δράσεων Δημόσιας Υγείας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας επισκέφθηκε αρχικά το Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων, όπου συναντήθηκε με τον νέο Διοικητή, Κωνσταντίνο Λοτσάρη. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε ότι με τις κατάλληλες συνέργειες μεταξύ της Περιφέρειας, της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Πανεπιστημίου Πατρών και των Ιατρικών Συλλόγων, μπορούν να αναπτυχθούν υπηρεσίες υγείας με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και κινητών ομάδων υγείας (ΚΟΜΥ).

Στη συνέχεια, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, με τη Διοικήτρια Αντιγόνη Τσάγκλα, παρουσία του Αντιδημάρχου Υγείας και Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αιγίου, Γεώργιου Αγγελόπουλου, καθώς και του ιατρού Θεόδωρου Βουδούκη. Συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργικότητας, ενώ επιβεβαιώθηκε η αγαστή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας, της 6ης ΥΠΕ, του Δήμου και του Νοσοκομείου για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς την τοπική κοινωνία.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, σε δηλώσεις της, υπογράμμισε τα εξής:

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί ενεργό μέλος του Δικτύου Υγιών Περιφερειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας με βασικούς πυλώνες την Ενιαία Υγεία (One Health), την Ψυχική Υγεία, την Υγιή Γήρανση και την Πρόληψη στην Κοινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε σε προγράμματα προστασίας από την κλιματική αλλαγή και τις ζωονόσους, στη χαρτογράφηση των αναγκών ψυχικής υγείας, στην πρόληψη της άνοιας και των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (“Time is Brain”), καθώς και σε δράσεις πρώιμης ανίχνευσης υπέρτασης, προδιαβήτη και καρκίνου.

Η πόλη του Αιγίου, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Γεώργιου Αγγελόπουλου, εντάχθηκε στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων και, επομένως, οι δράσεις Δημόσιας Υγείας εντάσσονται πλέον σε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας και συντονισμού».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Υγείας, Γ. Αγγελόπουλος τόνισε τη σημασία της συνέργειας Δήμου, Περιφέρειας και Ιατρικών Συλλόγων, στο πλαίσιο του Δικτύου Υγιών Δήμων και Περιφερειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.