ΔΕΥΑΠ: Εργασίες συντήρησης και επεμβάσεις στα δίκτυα λυμάτων και όμβριων

Εργασίες συντήρησης αγωγών λυμάτων και όμβριων πραγματοποιούνται σε περιοχές της Πάτρας, από τα ίδια τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ με τα μηχανήματά της αλλά και από εργολαβίες για λογαριασμό της ΔΕΥΑΠ, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να σημειωθούν από βροχοπτώσεις μπροστά και στη χειμερινή περίοδο.

Συγκεκριμένα, εκτελούνται εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Νοτίων και Ανατολικών περιοχών του Δήμου Πατρέων με αντικείμενο την συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης (λύματα και όμβρια) καθώς και τις ανάγκες εκτάκτων επεμβάσεων σε περίπτωση βλάβης στο Νότιο και Ανατολικό διαμέρισμα.

Επίσης, πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Κεντρικών και Αρκτικών περιοχών του Δήμου Πατρέων με αντικείμενο την συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης (λύματα και όμβρια) καθώς και τις ανάγκες εκτάκτων επεμβάσεων σε περίπτωση βλάβης στο Κεντρικό και Αρκτικό διαμέρισμα. Αυτές τις ημέρες πραγματοποιούνται καθαρισμοί φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων (σχάρες) στο Προάστειο και στο Κοτρώνι.

Επιπλέον, εκτελούνται καθαρισμοί και βιντεοσκοπήσεις του δικτύου στις περιοχές Άγιος Βασίλειος, Ρίο και Καστελόκαμπος, προκειμένου και να συνδεθούν τα δίκτυα τους με τον βιολογικό της Πάτρας.

Την ίδια ώρα, για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων από βροχοπτώσεις, το νέο αποφρακτικό μηχάνημα της ΔΕΥΑΠ πραγματοποιεί, αυτές τις μέρες, καθαρισμούς αγωγών λυμάτων και όμβριων άνωθεν της οδού Αυστραλίας και κάτωθεν της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Αθηνών, από την οδό Αρέθα μέχρι την οδό Κανελλοπούλου. Επίσης το παλιό αποφρακτικό της ΔΕΥΑΠ χρησιμοποιείται για τις αποφράξεις παροχών και καθαρισμούς αγωγών σε δρόμους που δεν μπορεί να παρέμβει το νέο αποφρακτικό.