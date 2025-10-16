Πάτρα: Η αντιδημαρχεία Παιδείας για τα λειτουργικά προβλήματα στο 4ο ΕΠΑΛ

Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο 4ο ΕΠΑΛ Πατρών, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί εκφράζουν προβληματισμό για τη λειτουργία του σχολείου, μετά τις πρόσφατες αλλαγές στις ειδικότητες και τη μεταφορά τους σε νέο σχολικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός των σχολικών κοινοτήτων του 4ου ΕΠΑΛ και του 9ου ΓΕΛ, που μέχρι πρότινος συστεγάζονταν.

Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές και οι οικογένειές τους δεν έχουν σαφή ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες ειδικότητες και τον αριθμό των εγγραφών που μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά τμήμα.

Παράλληλα, πρόβλημα έχει προκύψει και με τη λειτουργία του κυλικείου, καθώς λόγω της αλλαγής στη σχολική κοινότητα δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί η σχετική μίσθωση. Όπως ανακοινώθηκε, η διαδικασία θα προχωρήσει άμεσα.

Ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Παιδείας του Δήμου Πατρέων

Η Αντιδημαρχία Παιδείας και η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, με αφορμή τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, προχώρησαν σε σειρά ενεργειών για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, πραγματοποιούνται εργασίες για την εγκατάσταση του εξοπλισμού της ειδικότητας των πλοιάρχων, ο οποίος παρέμενε ανενεργός τα τελευταία δύο χρόνια λόγω αλλαγών στην επαγγελματική εκπαίδευση. Επίσης, έχουν ήδη ολοκληρωθεί εργασίες μυοκτονίας και απεντόμωσης στο κτίριο, ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν σε προληπτικούς ελέγχους για τυχόν προβλήματα σε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Η Αντιδημαρχία επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις γίνονται σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Την ίδια στιγμή, οι μαθητές του 4ου ΕΠΑΛ συνεχίζουν να ζητούν την ενίσχυση των υποδομών, του εξοπλισμού και του εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους απρόσκοπτα και να έχουν πρόσβαση στις ειδικότητες που επιθυμούν.