Σήμερα η συναυλία της Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης» στο κλειστό του «Απόλλωνα»

H αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων, με αφορμή την ανακήρυξη του 2025 ως αφιερωματικού έτους στον «Μίκη Θεοδωράκη» και την συμπλήρωση 100 χρόνων από την γέννηση του, στις 9.00 το βράδυ της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου (σήμερα), διοργανώνει συναυλία στη οποία συμμετέχουν η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Άγγελος Θεοδωράκης.

Η συναυλία πραγματοποιείται στο κλειστό γήπεδο του Απόλλωνα» στην Περιβόλα και αναμένεται να αποτελέσει γιορτή της ελληνικής μουσικής και της πλούσιας παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που άφησε πίσω του ο δημιουργός, ο οποίος μέσα από τη μουσική του, τις ιδέες του και τους αγώνες του, διέδωσε παγκοσμίως τον ελληνικό πολιτισμό.

Στη συναυλία θα ακουσθούν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, λαϊκά, ζεϊμπέκικα, αλλά και ερωτικά και λυρικά. Τραγούδια που τραγουδήθηκαν από τον απλό λαό και ακόμη είναι στα χείλη όλων και γνωστές μελωδίες με αποκορύφωμα τη μελωδία του Ζορμπά, που τόσο αγαπήθηκε στα πέρατα της Οικουμένης. Οι φίλοι της μουσικής για δυο ώρες θα έρθουν κοντά με τη μουσική του μεγάλου Έλληνα συνθέτη.

Τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» αποτελούν:

ΜΟΥΣΙΚΟΙ :Νίκος Τατασόπουλος , μπουζούκι, Άρης Κόυκος, μπουζούκι, Ευαγγελία Μαυρίδου, πιάνο, Ξενοφών Συμβουλίδης, όμποε, φλογέρες, μπαγλαμάς, Νίκος Γκιόλιας, κιθάρα, Αρτέμης Σαμαράς, βιόλα, Λευτέρης Γρίβας, ακορντεόν, Θεόδωρος Κουέλης, μπάσο, Νίκος Σκομόπουλος, ντραμς, Στέφανος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης, κρουστά

ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ : Μιχάλης Αλεξάκης, Γιώργος Αλειφέρης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:Μαργαρίτα-Ασπασία Θεοδωράκη.

Η είσοδος είναι δωρεάν.