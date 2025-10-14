Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στηρίζοντας τις γυναίκες: Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Αιγιαλείας

40 σοβαρές υποθέσεις έμφυλης βίας και 250 συνεδρίες υποστήριξης για γυναίκες που υπέστησαν κακοποίηση

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, Μαρία Γιδά, υπεύθυνη για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου, η οποία παρουσίασε τον απολογισμό του πρώτου έτους λειτουργίας του Κέντρου.

Συγκεκριμένα: "Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί αποκλειστικά με πόρους του Δήμου, παρέχοντας ψυχολογική και νομική στήριξη σε γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 40 υποθέσεις που περιλαμβάνουν σοβαρές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης σε χώρους εργασίας και ένα περιστατικό βιασμού.

Το Κέντρο, στελεχωμένο από νομικό, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και κοινωνιολόγο, έχει πραγματοποιήσει για το έτος 2024-2025 περίπου 250 συνεδρίες, ενώ για 20 από τις 40 υποθέσεις δρομολογήθηκαν και δικαστικές ενέργειες, παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη στις γυναίκες. Παράλληλα, το Κέντρο αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διαλόγου με μαθητές, πολιτιστικούς συλλόγους και κοινότητες, ενισχύοντας την κοινωνική συνείδηση γύρω από την έμφυλη βία".

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αιγιάλεια Ενδοοικογενειακή βία Έμφυλη Βία

Ειδήσεις