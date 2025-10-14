Στηρίζοντας τις γυναίκες: Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Αιγιαλείας

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, Μαρία Γιδά, υπεύθυνη για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου, η οποία παρουσίασε τον απολογισμό του πρώτου έτους λειτουργίας του Κέντρου.

Συγκεκριμένα: "Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί αποκλειστικά με πόρους του Δήμου, παρέχοντας ψυχολογική και νομική στήριξη σε γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 40 υποθέσεις που περιλαμβάνουν σοβαρές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης σε χώρους εργασίας και ένα περιστατικό βιασμού.

Το Κέντρο, στελεχωμένο από νομικό, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και κοινωνιολόγο, έχει πραγματοποιήσει για το έτος 2024-2025 περίπου 250 συνεδρίες, ενώ για 20 από τις 40 υποθέσεις δρομολογήθηκαν και δικαστικές ενέργειες, παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη στις γυναίκες. Παράλληλα, το Κέντρο αναλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διαλόγου με μαθητές, πολιτιστικούς συλλόγους και κοινότητες, ενισχύοντας την κοινωνική συνείδηση γύρω από την έμφυλη βία".