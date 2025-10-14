Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης- Σημειώθηκε τζακ ποτ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Οκτωβρίου η κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 5.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 12, 15, 24, 28, 35 και αριθμός Τζόκερ το 9.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ. Ταυτόχρονα, τέσσερις τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ.

Στην επόμενη κλήρωση οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 5.700.000 ευρώ.