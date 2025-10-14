Πάτρα: Το Cine Cabaret: The Show στην Μουσική Σκηνή του Πολυχώρου Μηχανουργείο

Στην Μουσική Σκηνή του Πολυχώρου Μηχανουργείο στην οδό Ευμήλου 2-4 στην Πάτρα πίσω από το ναό του Αγ. Ανδρέα, θα παρουσιαστεί για 4 Σάββατα, ξεκινώντας από αυτό το Σάβατο 18-10-2025 η παράσταση CINE CABARET: THE SHOW.

Όταν ο κινηματογράφος ανεβαίνει στη σκηνή! Η λάμψη του κινηματογράφου, η ατμόσφαιρα του burlesque και η ζωντανή θεατρική ένταση ενώνονται σε μία μοναδική βραδιά, Cine Cabaret: The Show. Ένα σκηνοθετημένο cabaret night που αναστατώνει τη νύχτα και προσκαλεί το κοινό σε έναν κόσμο όπου οι πιο εμβληματικές γυναικείες φιγούρες του σινεμά παίρνουν σάρκα και οστά — μέσα από χορό, lip sync και performance.

Υπό την καθοδήγηση της εκρηκτικής παρουσιάστριας Tess (εμπνευσμένη από τη σταρ Cher στο φιλμ "Burlesque"), η σκηνή γεμίζει από πάθος, ειρωνεία και ακαταμάχητο ρυθμό. Ο καυστικός της λόγος σχολιάζει, αποκαλύπτει και ξεσκεπάζει τις ηρωίδες που πέρασαν από τη μεγάλη οθόνη και άφησαν ανεξίτηλο σημάδι.

Το κοινό θα απολαύσει acts εμπνευσμένα από τις ταινίες:

• Burlesque – με την εκρηκτική Ali και ένα λαμπερό opening που ανεβάζει τη θερμοκρασία.

• Who Framed Roger Rabbit – όπου η μυστηριώδης Jessica Rabbit ξελογιάζει το κοινό με τη φωνή και το βλέμμα της.

• Dusk Till Dawn – η επικίνδυνα γοητευτική Santánico Pandemonium εισβάλλει στη σκηνή μέσα από το σκοτάδι.

• Moulin Rouge - με τη λάμψη, το πάθος και την ψευδαίσθηση της ντίβας που λάμπει λίγο πριν καεί και ενα θεατρικό, σκοτεινό ντουέτο που μεταμορφώνει τον πόνο σε πάθος και το πάθος σε τέχνη.

• Nine – ένα φινάλε με τη Saraghina και το «Be Italian» σε μια εκρηκτική ομαδική χορογραφία.

Το Cine Cabaret: The Show όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, φέρνει τη μαγεία του σινεμά, τη λάμψη του θεάτρου και τον αισθησιασμό του burlesque σε μια βραδιά όπου κάθε στιγμή είναι πιο θεατρική από την προηγούμενη.

Μια βραδιά όπου η σκηνή γίνεται κινηματογραφικό καρέ, τα φώτα βαφτίζουν τις ηρωίδες ξανά και ο θεατής μετατρέπεται σε συνένοχο στο πιο απολαυστικά θεατρικό έγκλημα της σεζόν.

Cine Cabaret: The Show - εκεί που το σινεμά συναντά το burlesque… και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.