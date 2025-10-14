Ισραήλ: Σηκώθηκε από το αμαξίδιο για να αγκαλιάσει τον γιο του, που ήταν όμηρος

Ο Μπαρ Κούπερσταϊν, νοσηλευτής του στρατού, απήχθη από τη Χαμάς στο φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου, αφού είχε μείνει πίσω για να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν πυροβοληθεί.
Συγκινητικές είναι οι ιστορίες των Ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2025, από τη Χαμάς, έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας.
Οι τελευταίοι 20 εν ζωή όμηροι επέστρεψαν επιτέλους στα χέρια των δικών τους ανθρώπων, μετά από έναν παρατεταμένο εφιάλτη στα υπόγεια κρατητήρια της Γάζας. Οι σκηνές της επανένωσης ήταν συγκλονιστικές και έκαναν τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.
Ο Μπαρ Κούπερσταϊν, νοσηλευτής του στρατού, απήχθη από τη Χαμάς στο φεστιβάλ Supernova στις 7 Οκτωβρίου, αφού είχε μείνει πίσω για να βοηθήσει ανθρώπους που είχαν πυροβοληθεί.
Από την ηλικία των 17 ετών, βοηθούσε στη φροντίδα του σπιτιού της οικογένειας, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ο πατέρας του κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης, γεγονός που τον άφησε παράλυτο και ανίκανο να μιλήσει ή να κινηθεί.
Η στιγμή που ο ανάπηρος πατέρας σηκώνεται για να αγκαλιάσει το παιδί του:
Όσο ο γιος του βρισκόταν σε αιχμαλωσία, ο πατέρας του έμαθε ξανά να μιλά και να στέκεται, δεσμευόμενος να αγωνιστεί για την απελευθέρωσή του.
«Δύο χρόνια ενός αδιανόητου ταξιδιού, δύο χρόνια κατά τα οποία κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας για να μάθει όλος ο κόσμος ποιος είναι ο Μπαρ. Και τώρα όλοι θα μπορέσουν επιτέλους να τον γνωρίσουν πραγματικά», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωσή της.
«Δύο χρόνια κατά τα οποία ο Ταλ έκανε ό,τι μπορούσε, παρά τις δικές του δυσκολίες. Όλα για να είναι έτοιμος για αυτήν την αγκαλιά με τον Μπαρ».
Στο συγκινητικό βίντεο που κυκλοφόρησε ο Ταλ φαίνεται να σηκώνεται και να αγκαλιάζει τον γιο του, ο οποίος είναι τυλιγμένος με την ισραηλινή σημαία. Ο πατέρας ξεσπάει σε κλάματα.
