Ερντογάν σε Μελόνι: «Μια χαρά είσαι, αλλά πρέπει να κόψεις το κάπνισμα»- Η αμήχανη απάντηση που του έδωσε

Ο Τούρκος πρόεδρος ήθελε να κάνει κομπλιμέντο που εξελίχθηκε σε αντικαπνιστική παρατήρηση

Στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για τη συμφωνία στη Γάζα, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχαν μια σύντομη συνομιλία.

Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν μερικά λόγια, με τον Ερντογάν να κάνει ένα κομπλιμέντο που γρήγορα εξελίχθηκε σε αντικαπνιστική παρατήρηση.

«Μια χαρά είσαι, αλλά πρέπει να κόψεις το κάπνισμα», της είπε, χαμογελώντας.

 Η Μελόνι δεν έκρυψε την αμηχανία της, αλλά αντέδρασε με χιούμορ, απαντώντας: «Το ξέρω, το ξέρω, αλλά δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν».

