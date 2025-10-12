Πατήσια: «Το άφησα 2 ώρες με τον πατέρα του» λέει η μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε αναίσθητο

Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» εξακολουθεί να νοσηλεύεται το κοριτσάκι ενός έτους, που εντοπίστηκε αναίσθητο από ναρκωτική ουσία που κάπνισε δίπλα του ο πατέρας του, στο σπίτι της οικογένειας, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά νωρίτερα σήμερα, το παιδάκι αποσωληνώθηκε και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί.

Στο υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Αχαρνών, βρισκόταν ο πατέρας με το βρέφος, ενώ η μητέρα έλειπε γιατί εργαζόταν. Ο 27χρονος πατέρας, αιγυπτιακής καταγωγής, κάπνισε ναρκωτικά δίπλα στο μωρό, το οποίο έμεινε εκτεθειμένο στις ουσίες. Όταν κάποια στιγμή πήγε να ταΐσει το παιδί, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια του.

«Η μάνα δούλευε. Μαθήματα, ιδιαίτερα για παιδάκια Δημοτικού. Πάντα μαζί της την έπαιρνε. Εκείνη την ημέρα, έτυχε γιατί το μωρό κοιμόταν. Είχε τις αισθήσεις της, απλά δεν άνοιγε τα μάτια, από τον καπνό, από τη μαστούρα του πατέρα. Αν είχε συναίσθηση, δεν θα το κάπνιζε μπροστά στο παιδί. Έκλαιγε, αλλά δεν άνοιγε τα μάτια. Μετά βγήκε στους δρόμους, φώναζε βοήθεια η ίδια και πήρε ασθενοφόρο η γυναίκα και πήγε στο Παίδων», ανέφερε φίλη της μητέρας.

«Η μητέρα κοιμόταν μαζί με το παιδί. Όταν ξύπνησε, άρχισε να φωνάζει “δεν αναπνέει, δεν αντιδρά” και ούρλιαζε. Την ακούσαμε και πήραμε αμέσως τηλέφωνο την Αστυνομία. Φώναζε, ούρλιαζε. Ήρθαν δύο αστυνομικοί της ομάδας “Ζ” και γρήγορα ήρθε το ασθενοφόρο. Μετά ήρθε και ο πατέρας και φύγανε μαζί για το νοσοκομείο», λέει μάρτυρας στο MEGA.

Από την πλευρά της, η μητέρα του βρέφους ανέφερε: «Έχουμε τον πόνο μας. Είναι μία χαρά το κοριτσάκι μου. Το άφησα δύο ώρες με τον πατέρα του. Πήγα για δουλειά. Γιατί δουλεύω σε παιδάκια, τους κάνω μαθήματα για το Δημοτικό. Να πάτε στον πατέρα που φταίει να τον ρωτήσετε».

Ο πατέρας του βρέφους συνελήφθη.

