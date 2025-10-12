Πατήσια: Εκτός κινδύνου το κοριτσάκι που λιποθύμησε αφού εισέπνευσε ναρκωτικές ουσίες

Εκτός κινδύνου και εκτός ΜΕΘ νοσηλεύεται πλέον το κοριτσάκι που εισέπνευσε ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες φέρεται να έκανε ο πατέρας του μέσα στο σπίτι τους, στα Πατήσια.

Οι γιατροί του «Αγία Σοφία» δηλώνουν αισιόδοξοι, καθώς το παιδί έχει απομακρυνθεί από τον άμεσο κίνδυνο και αναμένεται σύντομα να μεταφερθεί σε παιδιατρική κλινική, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το χρονικό

Ο εφιάλτης ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου (11/10), όταν η μητέρα του το άφησε στην επίβλεψη του πατέρα, για να πάει στη δουλειά. Ο άνδρας φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μέσα στο διαμέρισμα, με αποτέλεσμα το παιδί να εισπνεύσει τους καπνούς και να παρουσιάσει έντονη αδιαθεσία.

Όταν η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε το παιδί αναίσθητοστο κρεβατάκι του, ενώ ο πατέρας είχε φύγει. Λίγη ώρα μετά, το μωρό μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε εισπνεύσει τοξικές ουσίες και χρειάστηκε άμεση διασωλήνωση.

Μετά από ώρες, η κατάσταση του παιδιού σταθεροποιήθηκε και οι γιατροί το έχουν αποσωληνώσει.

Η αστυνομία έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος του πατέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.