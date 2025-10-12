Μήνυμα Νετανιάχου πριν την απελευθέρωση: «Η εκστρατεία μας δεν τελείωσε - Αύριο είναι η αρχή ενός νέου δρόμου»

Δηλώσεις για την επικείμενη απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής (12/10) ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι η απελευθέρωση των ομήρων αποτελεί «ιστορικό γεγονός, το οποίο κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα συμβεί».

Σημείωσε ότι «υπάρχουν τόσες πολλές διαφωνίες ανάμεσά μας»,αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι ο λαός του Ισραήλ θα μπορέσει «να αφήσει αυτές τις διαφορές στην άκρη» στο μέλλον.

«Όπου πολεμήσαμε, νικήσαμε», είπε, ωστόσο, πρόσθεσε ότι η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμη, επιμένοντας πως υπάρχουν «πολύ μεγάλες προκλήσεις ασφαλείας μπροστά μας».

Ο Νετανιάχου συνέχισε λέγοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του συναντήθηκαν πολλές φορές με τις οικογένειες των ομήρων και είδαν από κοντά την «λαχτάρα και τον πόνο τους». «Αυτές οι συναντήσεις ήταν στο μυαλό μου σε κάθε απόφαση που πήραμε», αναφέρει.

Απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, δήλωσε: «Θα φέρουμε πίσω τους δικούς σας ανθρώπους».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ολοκλήρωσε τη σύντομη δήλωσή του ευχαριστώντας τους πολίτες της χώρας του που «στάθηκαν ακλόνητοι μέρα με τη μέρα».

«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου δρόμου», είπε. «Μαζί θα συνεχίσουμε να νικάμε και, με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα της χώρας και της γης του Ισραήλ».

Η δήλωσή του ήρθε μετά τη σημερινή τοποθέτηση της εκπροσώπου της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, η οποία ανέφερε ότι το Ισραήλ αναμένει την παράδοση και των 20 ζωντανών ομήρων το πρωί της Δευτέρας (12/10).

Δεν έχει οριστεί ακριβής ώρα για την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων Ισραηλινών ομήρων, αλλά η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τις 12:00 τοπική ώρα της Δευτέρας (12/10) για να τους απελευθερώσει.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ξημερώματα Δευτέρας.

Τι ανακοίνωσε το Ισραήλ

Η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν, δήλωσε ότι το Ισραήλ αναμένει την απελευθέρωση και των 20 ζωντανών ομήρων ταυτόχρονα, ώστε να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό νωρίς το πρωί της Δευτέρας και στη συνέχεια να μεταφερθούν στο Ισραήλ.

Ειδικότερα, σε απευθείας ενημέρωση από το Τελ Αβίβ, η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν δήλωσε ότι «βρισκόμαστε λίγες ώρες πριν από την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας».

Σύμφωνα με την ίδια, οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι οποίοι θα παραδοθούν αρχικά στον Ερυθρό Σταυρό. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν διασχίζοντας τα σύνορα στο Ισραήλ και θα οδηγηθούν στη στρατιωτική βάση Ρεΐμ.

Η αξιωματούχος είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί. Οι σοροί των νεκρών ομήρων θα τοποθετηθούν σε φέρετρα καλυμμένα με ισραηλινές σημαίες και θα μεταφερθούν σε ιατροδικαστική υπηρεσία για ταυτοποίηση.

Απελευθέρωση κρατουμένων

Μόλις οι όμηροι περάσουν τα σύνορα και επιστρέψουν στο Ισραήλ, οι εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και συλληφθέντες που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι θα μεταφερθούν με λεωφορεία προς τη Γάζα, δήλωσε η Μπεντροσιάν.

Πρόσθεσε ότι πιθανότατα θα βρίσκονται ήδη στα λεωφορεία, αναμένοντας την τελική επιβεβαίωση της απελευθέρωσης των ομήρων.