Χανιά: Στο νοσοκομείο ανήλικη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Δύο συλλήψεις

Στο νοσοκομείο Χανίων σε κατάσταση έντονης μέθης μεταφέρθηκε το πρωί του Σαββάτου μια 16χρονη, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε μπαρ της πόλης.

 Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, καθώς και της μητέρας της ανήλικης, όπως προβλέπει ο νόμος για την ευθύνη εποπτείας ανηλίκου.

Η κατάσταση της υγείας της σύμφωνα με τους γιατρούς είναι σταθερή.

