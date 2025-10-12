Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο μέρα μεσημέρι

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) στην οδό Καραολή και Δημητρίου, κοντά στην Βαρδάρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 22χρονος υπήκοος Συρίας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρεις ομοεθνείς του.

Ο 22χρονος, που φέρει τραύμα στον μηρό, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για τις πρώτες βοήθειες.

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.