Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο μέρα μεσημέρι

Κοντά στην Βαρδάρη
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) στην οδό Καραολή και Δημητρίου, κοντά στην Βαρδάρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 22χρονος υπήκοος Συρίας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρεις ομοεθνείς του.
Ο 22χρονος, που φέρει τραύμα στον μηρό, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για τις πρώτες βοήθειες.
Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.
