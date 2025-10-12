Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο μέρα μεσημέρι

Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη: Μαχα...

Κοντά στην Βαρδάρη

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) στην οδό Καραολή και Δημητρίου, κοντά στην Βαρδάρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας 22χρονος υπήκοος Συρίας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρεις ομοεθνείς του.

 Ο 22χρονος, που φέρει τραύμα στον μηρό, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για τις πρώτες βοήθειες.

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

Ειδήσεις Τώρα

Μήνυμα ζωής από τη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων- ΦΩΤΟ

Νέα βλάβη στον Οδοντωτό- Ακινητοποιήθηκε συρμός με επιβάτες

Έρχονται μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θεσσαλονίκη Επίθεση Μαχαίρι

Ειδήσεις