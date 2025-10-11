Έλενα Χριστοπούλου: «Aποφάσισα να μην ξαναβάλω νερό στο κρασί μου»

Σε μια ειλικρινή εξομολόγηση προχώρησε η Έλενα Χριστοπούλου, αποκαλύπτοντας πως μετά από μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της, ότι πήρε την αποφασίσει να σταματήσει να κάνει συμβιβασμούς, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η Έλενα Χριστοπούλου η οποία φέτος θα βρίσκεται στο πάνελ της νέας εκπομπής «The View», μαζί με τη Σοφία Μουτίδου, τη Δάφνη Καραβοκύρη και την Ελίνα Παπίλα, μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» δηλώνοντας αποφασισμένη να δείξει στον κόσμο τον πραγματικό της εαυτό:

«Έχω μεγάλη ανάγκη φέτος να δείξω αυτό που είμαι κανονικά. Και επειδή έχω περάσει μια ταραχώδη περίοδο, πια αποφάσισα και τηλεοπτικά να μη βάλω ποτέ ξανά νερό στο κρασί μου. Μέχρι τώρα, μόνο νερό έχω βάλει όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στο νέο της τηλεοπτικό εγχείρημα, η Χριστοπούλου σχολίασε και τη δυναμική της γυναικείας ομάδας του «The View», απαντώντας στο αν τέσσερις γυναίκες μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά στο ίδιο πλατό «Μπορούν να συνυπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κόμπλεξ.

Είναι ολόκληροι άνθρωποι, δεν έχουν δεύτερες σκέψεις και θέλουν το καλό των άλλων», δήλωσε με νόημα.