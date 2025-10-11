Ισραήλ: Τέλος στη ζωή του έβαλε επιζών της 7ης Οκτωβρίου - “Λυπάμαι αλλά δεν αντέχω άλλο…”

Eπιζών της σφαγής που προκάλεσε η Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου έβαλε τέλος στη ζωή του την Παρασκευή.

Η οικογένεια του Ρόι Σάλε επιβεβαίωσε τον θάνατό του με μια λιτή δήλωση, λέγοντας ότι οι λεπτομέρειες για την κηδεία θα δοθούν εν ευθέτω χρόνω.

Όπως ενημερώνει η Haaretz το σώμα του 33χρονου Ισραηλινού Ρόι Σαλέβ βρέθηκε την Παρασκευή σε καμένο όχημα κοντά σε μια παραλία στη Νετάνια, στο κεντρικό Ισραήλ. “Λυπάμαι πολύ, δεν αντέχω άλλο αυτόν τον πόνο”, έγραψε στο Instagram πριν από την πράξη.

“Κανείς δεν θα με καταλάβει ποτέ”, έγραψε. “Είμαι ζωντανός, αλλά όλα μέσα μου είναι νεκρά. Παρακαλώ μην θυμώνετε μαζί μου“.